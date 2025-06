SAP, yapay zekayı her yere, her işe taşıyor

SAP, her yıl ABD’nin Orlando şehrinde düzenlediği SAP Sapphire konferansında, iş odaklı yapay zekanın gücünü kullanıcılara teslim eden ve iş yapma biçimlerinde devrim yaratan yenilik ve işbirliklerini açıkladı. Sanal olarak her alanda yer alan Joule'dan, sistemler ve iş birimleri genelinde çalışan genişletilmiş Joule Aracıları (Joule Agents) ağına uzanan yenilikler, SAP’nin iş odaklı yapay zekaya erişimi yaygınlaştırdığı ve verimliliği %30’a kadar artırabildiği yeni bir dönemin habercisi oldu.

SAP CEO’su Christian Klein, “SAP olarak, dünyanın en güçlü iş uygulamaları paketini, benzersiz zenginlikteki veriler ve en güncel yapay zeka inovasyonlarıyla bir araya getirerek, müşterilerimize sürekli değer sağlayan bir döngü yaratıyoruz. Joule’daki gelişmeler, yapay zeka alanında öncü şirketler ile yaptığımız işbirlikleri ve SAP Business Data Cloud çözümümüzdeki gelişmelerle, giderek öngörülemez hale gelen bir dünyada müşterilerimizin büyümesine yardımcı olan dijital dönüşümleri hayata geçirerek iş odaklı yapay zekanın vaadini yerine getiriyoruz” dedi.

Verimliliği artıran yapay zeka

SAP’nin üretken yapay zeka asistanı Joule, çalıştığınız her yerde olabiliyor ve daha üretken olmanız için ihtiyacınız olan her konuda kişiselleştirilmiş yanıtlar sunabilir. Joule, SAP uygulama evreninin içinde ve dışında, verileri bulmak, gerçek zamanlı içgörüler oluşturmak ve iş akışlarını kolaylaştırmak için kurumsal kullanıcılara gün boyunca eşlik eder. Son dönemde Joule’un kullanımını yaygınlaştıran bir özelliği ise WalkMe tarafından desteklenen ve kullanıcı davranışlarını uygulamalar genelinde inceleyen bir aksiyon çubuğunu içeriyor ve bu özellik Joule’u, kullanıcı ihtiyaçlarını henüz ortaya çıkmadan önce tahmin edebilen, her zaman erişilebilir ve proaktif bir yapay zeka asistanına dönüştürüyor. Joule, tüm bunları SAP’nin yapay zeka konusundaki sıkı etik kurallarına bağlı kalarak gerçekleştiriyor.

Üretken yapay zeka tabanlı arama uygulaması olan Perplexity ile yapılan işbirliği, Joule'un karmaşık iş sorunlarını çözmek için, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verilerden yararlanma yeteneğini geliştiriyor. Perplexity ve SAP Knowledge Graph tarafından desteklenen Joule, artık soruları, SAP iş akışları içindeki gerçek zamanlı iş verilerine dayanan çizelgeler ve grafikler gibi yapılandırılmış, görsel yanıtlarla anında yanıtlıyor. Örneğin, bir kullanıcı uygulamaya, güncel olayların ve bilgilerin işlerini nasıl etkileyebileceğini sorabiliyor ve hem güncel olaylara hem de şirketin kendi iş verilerine dayalı bir tahmin alabiliyor.

SAP ayrıca, iş süreçlerini ve iş akışlarını tepeden tırnağa yeniden tasarlayan geniş bir Joule Aracıları kütüphanesini de duyurdu. Dünyanın en güçlü gerçek zamanlı iş verilerinden beslenen ve Joule tarafından yönlendirilen yapay zeka aracıları, sistemler ve iş birimleri genelinde çalışarak, tahmin, adaptasyon ve otonom hareket etme becerileriyle işletmelerin hızla değişen bir dünyada çevik kalmalarını sağlıyor. SAP, sektör liderleriyle işbirliği yaparak, süreçleri uçtan uca yürütebilen ve birlikte çalışabilen aracılardan oluşan bir ekosistem sunuyor. Yeni yapay zeka aracılarının yetkinlikleri; müşteri deneyiminden tedarik zinciri yönetimine, harcama yönetimi ve finanstan insan kaynakları yönetimine kadar geniş bir alana uzanıyor.

Son olarak SAP, işletmelerin yapay zeka çözümlerini oluşturma, kullanma ve ölçeklendirme biçimlerini dönüştürecek, yapay zeka geliştirmeye yönelik işletim sistemini duyurdu. AI Foundation, özel yapay zeka çözümlerini geniş ölçekte oluşturmak, genişletmek ve çalıştırmak için geliştiricilere tek bir giriş noktası sunuyor. Bu da AI Foundation’ı iş odaklı yapay zeka için ilk gerçek işletim sistemi haline getiriyor. Öncü yapay zeka laboratuvarı Not Diamond işbirliğiyle tasarlanan yeni bir komut iyileştirici de geliştiricilerin hızlı ve daha etkili yapay zeka komutları oluşturmasına yardımcı olarak karmaşık kullanım senaryoları üzerindeki çalışma sürelerini günlerden dakikalara indiriyor.

Veriye dayalı akıllı kararlar

SAP ayrıca, SAP Business Data Cloud'da her biri belirli bir işkolu için geliştirilmiş yeni akıllı uygulamaları da duyurdu. Bu uygulamalar, iş açısından kritik verileri kullanarak sürekli öğrenebiliyor, sonuçları simüle edebiliyor ve eylemleri yönlendirebiliyor. Süreçleri optimize etmek için değişiklikleri tespit edebiliyor, ihtiyaçları tahmin edebiliyor ve anlamlı bir etki yaratmak için hem insan hem de yapay zekayla işbirliği yapabiliyor. Örneğin People Intelligence uygulaması, insan ve beceri verilerini işgücü içgörülerine ve yapay zeka destekli önerilere dönüştürerek ekip performansını optimize ediyor.

SAP ayrıca Palantir ile işbirliği yaparak, ortak müşterilerinin buluta geçiş yolculuğunu ve modernizasyon programlarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Palantir ve SAP Business Data Cloud arasındaki kusursuz bağlantı, müşterilerin kurumsal ortamlarında uyum içinde bir veri temeli oluşturmalarını sağlayacak. İki şirket, gerekli sonuçları sorumlu bir şekilde sunacak ve ABD hükümeti de dahil olmak üzere, müşterilerinin değişiklik ve aksaklıklara hızla uyum sağlamasına destek olacak.

Bulut’a geçişi hızlandıran uygulamalar

Müşterilerin, kendi özel iş zorluklarına cevap bulacak SAP bulut çözümlerini benimsemesini kolaylaştırmak için tasarlanmış SAP Business Suite paketlerinin de duyurulduğu etkinlikte, SAP Build’in bu paketlere entegre edildiğinde, işletmelerin uygulamaları kendi benzersiz ihtiyaçlarına göre nasıl özelleştirebildiği aktarıldı.

SAP, son olarak, müşterilerin buluta daha hızlı geçiş yapmasını sağlayan yeni çözümünü tanıttı. Giriş noktası olarak Joule'u kullanan ve SAP Signavio, SAP LeanIX gibi SAP çözümlerinden elde edilen içgörülerden yararlanan çözüm, organizasyonun dönüşüm hedeflerine göre uyarlanmış kişiselleştirilmiş yönlendirmeler ve eyleme geçirilebilir öneriler sunuyor ve %35’e kadar daha hızlı değer elde edilmesine yardımcı oluyor.

SAP Hakkında

Kurumsal uygulamalar ve iş odaklı yapay zeka alanında küresel bir lider olan SAP, 50 yılı aşkın süredir iş ve teknoloji arasında köprü kuruyor. Farklı ölçek ve sektörlerden şirketler; finans, satın alma, İK, tedarik zinciri ve müşteri deneyimini kapsayan kritik iş operasyonlarını birleştirerek en iyi sonuçları elde etmek için SAP'nin ileri teknolojilerine ve uygulamalarına güveniyor. Müşteriler, iş ortakları, çalışanlar ve düşünce liderlerinden oluşan geniş bir küresel ağa sahip SAP; inovasyon, güvenilir veriler ve akıllı teknolojiler aracılığıyla dünyayı daha yaşanabilir kılmaya ve insan hayatını iyileştirmeye destek oluyor.