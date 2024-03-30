Sapağı kaçıran kadın hekim canından oldu. Henüz 26 yaşındaydı

Korkunç kaza önceki gün saat 18.50 sıralarında TEM Kağıthane Okmeydanı-Eyüpsultan Hasdal bağlantı yolunda meydana geldi.
34 NRS 98 plakalı otomobil ile seyreden Nurşah Kılınç, yol ayrımına geldiği esnada yolu kaçırarak bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil yola doğru savruldu ve aynı istikamette orta şeritte seyir halinde olan sürücü İbrahim Ata idaresindeki 34 EDU 019 plakalı araçla çarpıştı.
Nurşah Kılınç ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kadın sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan Nurşah Kılınç, hemen ameliyata alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Genç kadının ölüm haberini alan yakınları büyük bir üzüntü yaşadı. Hayatının baharındaki Nurşah Kılınç’ın arkadaşlarıyla olan mutlu anları ve hayat dolu fotoğrafları geride kaldı.
Nurşah Kılınç’ın cenazesi Kemerburgaz Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kemerburgaz Mezarlığı’nda toprağa verildi.