Sapağı kaçıran kadın hekim canından oldu. Henüz 26 yaşındaydı

Sapağı kaçıran kadın hekim canından oldu. Henüz 26 yaşındaydı
Kaynak: İHA
Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolunda meydana gelen korkunç bir kaza sonucunda, henüz 26 yaşındaki pratisyen diş hekimi Nurşah Kılınç hayatını kaybetti
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Sapağı kaçıran kadın hekim canından oldu. Henüz 26 yaşındaydı 1

Korkunç kaza önceki gün saat 18.50 sıralarında TEM Kağıthane Okmeydanı-Eyüpsultan Hasdal bağlantı yolunda meydana geldi.

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Sapağı kaçıran kadın hekim canından oldu. Henüz 26 yaşındaydı 2

34 NRS 98 plakalı otomobil ile seyreden Nurşah Kılınç, yol ayrımına geldiği esnada yolu kaçırarak bariyerlere çarptı.

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Sapağı kaçıran kadın hekim canından oldu. Henüz 26 yaşındaydı 3

Çarpmanın etkisiyle otomobil yola doğru savruldu ve aynı istikamette orta şeritte seyir halinde olan sürücü İbrahim Ata idaresindeki 34 EDU 019 plakalı araçla çarpıştı.

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Sapağı kaçıran kadın hekim canından oldu. Henüz 26 yaşındaydı 4

Nurşah Kılınç ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kadın sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Sapağı kaçıran kadın hekim canından oldu. Henüz 26 yaşındaydı 5

Ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan Nurşah Kılınç, hemen ameliyata alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Sapağı kaçıran kadın hekim canından oldu. Henüz 26 yaşındaydı 6

Genç kadının ölüm haberini alan yakınları büyük bir üzüntü yaşadı. Hayatının baharındaki Nurşah Kılınç’ın arkadaşlarıyla olan mutlu anları ve hayat dolu fotoğrafları geride kaldı.

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Sapağı kaçıran kadın hekim canından oldu. Henüz 26 yaşındaydı 7

Nurşah Kılınç’ın cenazesi Kemerburgaz Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kemerburgaz Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Sapağı kaçıran kadın hekim canından oldu. Henüz 26 yaşındaydı 8
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Sapağı kaçıran kadın hekim canından oldu. Henüz 26 yaşındaydı 9
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Sapağı kaçıran kadın hekim canından oldu. Henüz 26 yaşındaydı 10
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Sapağı kaçıran kadın hekim canından oldu. Henüz 26 yaşındaydı 11
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Sapağı kaçıran kadın hekim canından oldu. Henüz 26 yaşındaydı 12
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Sapağı kaçıran kadın hekim canından oldu. Henüz 26 yaşındaydı 13
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