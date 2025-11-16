Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca Gölü çevresinde toplam 4 kilometrelik hatta yürüttüğü çalışmalarla hem göl yüzeyi hem de kıyı bölgelerindeki plastik ve cam atıkları temizliyor. Gölün zamanla daralan kıyı kesimlerinde su dolaşımını sınırlayan yoğun sazlık yapıları kontrollü şekilde temizlendi. Göl yüzeyinde daha sağlıklı bir su hareketliliği oluşturularak gölün oksijen dengesi ve su kalitesi korunmuş oldu.

Göl havzasında yapılan incelemelerde tespit edilen plastik şişeler, cam kırıkları, yiyecek ambalajları ve metal parçaları ekipler tarafından tek tek toplandı.