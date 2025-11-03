Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile yaptığı birebir görüşme sonrası verdiği direktifler doğrultusunda ivme kazanan çalışmalar kapsamında, ihale tarihi 2 Aralık Salı olarak duyuruldu.

Şehrin su ihtiyacını karşılayacak ve Sapanca Gölü'nün doğal dengesini koruyacak şekilde 189 milyon metreküp kapasiteli su kaynağı sunacak Ballıkaya Barajı'nın isale hattı için beklenen adım atıldı.

Eylül ayında Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği özel görüşmede Alemdar, şehrin su rezervlerinin kuraklık tehdidi altındaki durumunu ve alternatif çözümlerin Sakarya için kritik rolünü dile getirmişti.

Yıllardır gündemde olan bu proje, Alemdar'ın yoğun çabaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı sayesinde hızla ihale evresine ulaştı.

Alemdar, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce gerçekleştirilecek 3 metre çaplı ve 45 kilometre uzunluğundaki isale hattı inşaatı için ihalenin 2 Aralık Salı günü yapılacağını belirtti. Bu sayede toplam 92 kilometreye ulaşacak hattın ilk fazı için saha hazırlıkları, ihale tamamlanır tamamlanmaz start alacak. Projenin hayata geçmesiyle, içme suyu ihtiyacının büyük ölçüde Sapanca Gölü'nden karşılandığı mevcut durumun önemli derecede hafifleyeceğini ve şehrin doğal hazinesinin rahat bir nefes alacağını vurguladı.

Alemdar, "Şehrimizi, beklenen bir yatırımla daha buluşturuyoruz. Kuraklık ve aşırı tüketim nedeniyle geleceğinden endişe ettiğimiz su kaynaklarımız ve şehrimizin göz bebeği Sapanca Gölümüze alternatif olacak Ballıkaya Barajı isale hattı için ihale süreci başladı. Baraj sayesinde, Sapanca Gölü’nden alınan içme su oranında ciddi bir düşüş yaşanacak. Böylelikle her geçen gün çekilme yaşayan Sapanca Gölü tam anlamıyla nefes alacak" dedi.