Sapanca'da CHP'li belediye başkanına saldırı girişimi

Sakarya'nın Sapanca Belediyesi'ne yönelik bir saldırı girişimi gerçekleşti. CHP'li Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin'in makamına yönelik saldırı çalışanlar tarafından engellendi.

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de saldırıya uğraması, akıllara 'muhalefete yönelik sistematik bir saldırı mı var?' sorusunu getirdi.

TURNİKELERİN ÜZERİNDEN ATLADI

Belediye tarafından olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada "Bir şahıs, belediye binamızda turnikelerin üzerinden atlayıp, Belediye Başkanımız Sayın Nihat Arda Şahin'in makamına gelerek fiziki saldırı girişiminde bulunmuştur. Şükürler olsun ki, ekip arkadaşlarımızın zamanında müdahalesiyle saldırgan derdest edilmiş ve olay kontrol altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Sapanca'da halkımıza ait olan her karış toprağı, her bir kamu alanını, yeniden gerçek sahiplerine kazandırmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Bu kararlılığımızdan rahatsız olan bazı çevrelerin, kamu düzenini ve demokratik iradeyi hedef alan çirkin girişimlerine bir yenisi daha eklenmiştir.

Bugün, kamusal alana adeta çökme girişimini engellememiz sonrası, bu durumdan rahatsız olan bir şahıs, belediye binamızda turnikelerin üzerinden atlayıp, Belediye Başkanımız Sayın Nihat Arda Şahin'in makamına gelerek fiziki saldırı girişiminde bulunmuştur. Şükürler olsun ki, ekip arkadaşlarımızın zamanında müdahalesiyle saldırgan derdest edilmiş ve olay kontrol altına alınmıştır.

Bu hadise, sadece bir kişiye değil, Sapanca halkının iradesine, hukuk devletine, toplumsal huzura ve koca bir şehre yönelmiş bir saldırıdır. Bizler, bu tür provokasyonlardan yılmayız. Sapanca'yı halkın Sapanca'sı yapmak için çıktığımız bu yolda, ne tehditlere boyun eğeriz, ne de korkuya teslim oluruz. Sayın Başkanımızın ve ekibimizin halkımıza olan hizmet azmi, bu saldırı sonrası daha da güçlenmiştir. Hukuk çerçevesinde gereken tüm işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz"

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