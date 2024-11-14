Sapanca'da Rastgele Ateş Açma Olayı: 3 Yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 1,5 saat arayla meydana gelen silahlı saldırılar, bir kadın ile Iraklı anne ve 6 yaşındaki oğlunun yaralanmasına neden oldu. İlk olay, Sapanca Kapalı Pazar Yeri Otobüs Terminali arkasında saat 19.00 sıralarında gerçekleşti. Irak uyruklu R.M.Ş.H. (25) ve oğlu Y.R.A.A. (6), yürüyüşleri sırasında rastgele açılan ateş sonucu bacaklarından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve oğlu, Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bir buçuk saat sonra, aynı bölgede Z.T. isimli bir kadın da yürüdüğü esnada kalçasından yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Z.T. de hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri iki ayrı silahlı yaralama olayının ardından geniş çaplı bir araştırma başlatarak bölgede incelemelerde bulundu.

Yapılan çalışmalar neticesinde, olayların sorumlusunun 21 yaşındaki Gökhan U. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Gökhan U., ifadesinde vurduğu kişileri tanımadığını ve rastgele ateş açtığını belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.