Sapanca'da ruhsatsız teleferik hattına mühür

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 2018'de yapımına başlanan, 2 istasyonlu, 36 kabinli teleferik hattı hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Geçen yıl haziran ayında hizmete giren ve özel bir firma tarafından işletilen, 1,5 kilometre boyunca uzanan teleferik hattı, dün akşam saatlerinde Sapanca Belediyesi tarafından mühürlenip, kullanıma kapatıldı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuya dair Sapanca Belediyesi'nden bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Hasanpaşa Mahallemizde bulunan teleferik işletmesiyle ilgili yaptığımız incelemeler sonucunda, işletmenin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatına sahip olmadığını tespit ettik" denildi.

Açıklamada, yapılan sözleşme gereği taahhüt edilen alan ve hizmetlerin tamamlanmaması (otopark ve yeşil alanlar) nedeniyle ruhsatın alınamadığı anlaşıldığı, bu sebeple, işletmenin faaliyetlerine geçici süre ile son verildiği ve teleferik işletmesinin mühürlendiği ifade edildi.