Sapanca’daki Mert Elter cinayetinde flaş gelişme! Bungalov tatiline giderken öldürülmüştü

Düzenleme: Kaynak: İHA

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, bungalov tatili için gelen 21 yaşındaki Mert Elter'in (21) yol tartışması sonucu öldürülmesi olayında flaş bir gelişme yaşandı. Firari şüpheli ve ona yardım eden 6 kişi yakalandı. Şüphelilerin saklandığı evde silah ve cephanelik bulundu.

Cinayet, 7 Şubat 2025 tarihinde Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana gelmişti. İddiaya göre, Sapanca istikametine giden K.T. (20) idaresindeki 41 AKB 278 plakalı otomobil ile aynı yöne giden B.B. idaresindeki araçtaki kişiler arasında yol meselesi sebebiyle tartışma çıktı.

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ARAÇTAN İNİP VURDU

Araçtan inen B.Y. (31), silah ile 41 AKB 278 plakalı otomobil sürücüsü K.T. ile yanında bulunan Mert Elter'i (21) vurdu. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elter, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, 21 yaşındaki gencin öldürüldüğü olaya ilişkin inceleme başlattı.

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ADRES TESPİT EDİLDİ

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar neticesinde cinayeti işleyen B.Y.'nin adresi tespit edildi.

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ÖZEL HAREKET POLİSLERİ EŞLİĞİNDE OPERASYON

Özel Harekat Polisleri eşliğinde adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda; olayın firari şüphelisi B.Y. (31) ile şüphelinin kaçması ve saklanmasına yardım eden M.Ş. (50), M.Ş. (42), H.C. (65), Ü.B. (61) ve F.B. (32) isimli 6 şüpheli gözaltına alındı.

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CEPHANELİK GİBİ EV

Evde yapılan aramalarda ise suç aleti ruhsatsız tabanca ile birlikte toplam 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği ve 663 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

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TUTUKLANDI

Öte yandan, cinayetin ardından polise giderek teslim olan B.B. ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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