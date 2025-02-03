Sapık imam 3 kızına hayatı zehir etti, 78 yıl yedi: Babam aynı zamanda oğlum Süleyman’ın da babası

Kırklareli’nde Diyanet'e bağlı resmi imam olarak görev yapan 3’ü kız 4 çocuk babası Şerafettin T. 5 yıl boyunca 3 kızını da istismar etti.

14 yaşındaki büyük kızına tecavüz edip hamile bıraktı. Dehşet veren olay, imamın istismara uğrayan ortanca kızı T.T’nin KADES üzerinden yardım istemesiyle açığa çıktı.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, T.T savcıya verdiği ifadesinde şöyle dedi:

"BABAM ABLAMA TECAVÜZ ETTİ SONRA DA BENİ İSTİSMAR ETTİ"

Evde ailemle birlikte yaşıyoruz. Ayrıca babamın oğlu Süleyman’da bizimle kalıyor. Süleyman babam ile ablam C.R.T’nin gayrı meşru çocuğudur.

Babasından hamile kalan tecavüz mağduru abla C.R.T ise savcıya şu ifadeyi verdi: Evde annem, babam, 4 kardeşim ve oğlum Süleyman ile birlikte yaşıyoruz. Babam aynı zamanda oğlum Süleyman’ın da babasıdır.

Babam 14 yaşındayken bana tecavüz etti. Bana cinsel içerikli konuşmalar yapıyordu.

Artık yeter diyerek KADES uygulamasını indirip polisi aradım. Polisler eve geldiğinde annem ve babam yine yanlış anlaşılma olduğunu söyleyip polisleri geri göndermeye çalıştı. Bebekten DNA örneği alınmasını istiyorum, babamdan şikâyetçiyim.

10 yaşından beri istismara uğrayan en küçük kız kardeş B.T ise savcıya şu ifadeyi verdi:

Ablamın dünyaya getirdiği bebeği annem ve babam bizim kardeşimiz olarak tanıttı. Ama bebeğin ablamın olduğunu biliyordum. Ablam çamaşır suyu içerek intihara kalkıştı.

Doğum yaptıktan sonra deli numarası yapıyordu. Ona neden böyle yapıyorsun dediğimde babamın kendisine bir daha yanaşmaması için yaptığını söylüyordu.

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"EŞİM BENİMLE YATMIYORDU"

Anne S.T ifadesinde, “Kızım C.R.T yanıma gelerek ‘Her şey bitti’ dedi. ‘Ne bitti’ diye sorduğumda ‘Babam bana tecavüz etti’ dedi. Kızım da KADES uygulamasından yardım isteyince eve polis geldi. Eşimden korktuğum için yanlışlıkla uygulamaya bastığımızı söyledim" dedi.

“ALKOLÜN ETKİSİYLE YAPMIŞ OLABİRİM”

İmam Şerafettin T. Kırklareli’nde görev yaparken alkol kullanmaya başladığını, alkolün etkisiyle kızı C.R.T ile cinsel ilişkiye girdiğini belirterek, “Kızlarımla küçüklüklerinden beri birlikte uyuyordum ama kötü niyetim yoktu. Kızlarımla yaşadığım olaylar nedeniyle pişmanım” dedi.

BEBEĞİN BABASI DNA TESTİYLE BELİRLENDİ

Bu arada C.R.T’nin bebeğinden alınan kan örnekleri sapık imamdan alınan örneklerle karşılaştırıldı.

DNA testinde bebeğin yüzde 99.99 imam Şerafettin T. olduğu rapor edildi.

Bunun üzerine tutuklanan sapık imam mahkemede hakim karşısına çıktı ve suçlamaları inkar etti.

Kızına tecavüz etmediğini, alkollüyken onun rızasıyla ilişkiye girdiğini, ailesinin yalan söylediğini ifade etti.

Temsili fotoğraf

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞUN İFADESİ YÜREK PARÇALADI

İmamın tek oğlu Y.T ise özel bir çocuk olduğunu, zihinsel engeli bulunduğunu, ancak buna rağmen kendini ifade edebildiğini belirterek, “Babamı affedemiyorum. Zihinsel olarak engelimin bulunmasının tek nedeni de babamdır. Babam beni ve kardeşlerimi sürekli dövdüğü için bu haldeyim. Babam ona temas etmemden hoşlanmadığı için kendisine yaklaşamıyordum” dedi.

ANNEYE BERAAT, SAPIĞA 78 YIL HAPİS

Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesi anne S.T hakkında beraat kararı verdi. Tutuklu sapık baba ise 14 yaşındaki kızı C.R.T’ye tecavüz ettiği için 20 yıl hapisle cezalandırıldı.

Suçu öz kızına karşı işlediği için ceza yarı oranında artırılarak 30 yıla çıkarıldı. Bunu birden fazla kez yaptığı için zincirleme suç hükümleri uygulanıp 40 yıl hapisle cezalandırıldı.

Ancak kanunda bu suça öngörülen hapis cezası 30 yıldan fazla olamayacağı için sonuç ceza 30 yıl ile sınırlandırıldı.

Ortanca kızı T.T’ye karşı da cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak suçundan 42 yıl hapisle cezalandırıldı ancak bu ceza da kanun ve yasa gereği 30 yılla sınırlı tutuldu.

En küçük kızı B.T’ye karşı da cinsel istismar suçundan 18 yıl 9 ay olmak üzere üç kızına karşı ayrı ayrı istismar suçundan toplam 78 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı.

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YARGITAY OY BİRLİĞİYLE ONADI

Yargtay 3. Ceza Dairesi ise hamile bıraktığı kızı C.R.T ile en küçük kızı B.T’ye istismar suçundan verilen mahkumiyet kararlarını usul ve yasaya uygun bularak ayrı ayrı onadı. Yargıtay, anne S.T’ye de verilen beraat kararını oy birliğiyle onadı. Yargıtay ortanca kızı T.T’ye karşı organ sokmak suretiyle istismar suçundan verilen 42 yıl hapis cezasını ise bozdu.

Dosyayı yeniden ele alan ağır ceza mahkemesi sanık babayı bu kez nitelikli cinsel saldırı suçundan 18 yıl hapisle cezalandırdı.