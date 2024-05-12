Sapık öğretmen herkesi şoke etti. Bunları hangi mide kaldırır

Kraliyet Mahkemesi tarafından yürütülen davada dün, Rebecca Joynes tarafından istismar edildiği iddia edilen iki öğrenci dinlendi. İsimleri saklı tutulan A ve B takma isimli mağdurlardan biri, öğretmeninin okulun ilk gününden beri kendisine oldukça samimi davrandığını, sorunlarıyla alakadar olduğunu belirtti. İlk istismar hadisesi hakkında bilgi veren A. “Sınıfta tek başıma oturuyordum. Matematik öğretmenimiz Rebecca Joynes yanıma gelip iyi olup olmadığımı sordu. Ben de moralimin çok bozuk olduğunu söyledim. Joynes okul çıkışında kendisini beklememi, moralimi nasıl düzelteceğini bildiğini söyledi. Sonra beni bir mağazaya götürdü 345 sterlinlik bir gucci kemer satın aldı. Sonra da birkaç elbise ve iç çamaşırı… Alışveriş bittiğinde aldığı hediyeleri denemem konusunda ısrarcı oldu. Beni evine götürdü. Olay böyle gelişti” diye konuştu.

İddialara göre A. ile Joynes’ın ilişkisi, A. 15 yaşındayken başladı. İlk cinsel birliktelik ise A. 16 yaşındayken gerçekleşti. Mahkeme tutanaklarına göre ikili toplamda 14 kez cinsel ilişkiye girdi.

Öğretmek tarafından istismar edilen B. de Manchester Kraliyet Mahkemesi’ndeki duruşmada yer aldı. B., Joynes'un kendisini duygusal olarak istismar ettiğin belirttikten "İşin içindeyken bunun ne anlama geldiğini biliyordum. Bu kesinlikle yanlıştı, olmaması gerekiyordu. Bir süre sonra bitirmeye çalıştım ama olmadı. Her zamana dişiliğini kullanarak beni manipüle etti” diye konuştu.

B., Joynes ile her ne kadar okuldan tanışsalar da ilk sohbetlerini bir sosyal medya uygulaması üzerinden gerçekleştiğini söyledi. Konuşmaya başladıktan kısa bir süre sonra öğretmenin kendisine iç çamaşırlı bir fotoğrafını attığını belirten genç "16 yaşında bir delikanlı olarak bu beni inanılmaz heyecanlandırmıştı” diye konuştu.

Süreç içerisinde pek çok kez Joynes’in evine gidip onunla beraber olduğunu itiraf eden B., hamilelik haberini nasıl aldığı konusunda da ifade verdi. B.’nin anlattığına göre Joynes, kendisini eve çağırdı ve pizza sipariş etti. Siparişlerini beklerken odasına gidip gül yaprakları ve cinsel ilişkileri sırasında çekilmiş fotoğrafları bir anda başından aşağıya saçtı ve sesini çocuk sesi haline getirerek "Babamı çok seviyorum" diye seslendi. B. bu sözlerden sonra Joynes’in ağlamaya başladığını da sözlerine ekledi.

Joynes’in sürekli olarak kendisine psikolojik baskı yaptığını belirten B., çok kez ayrılmak istediğini ama Joynes’in bir şekilde kendisini ikna ettiğini söyledi. Hatta genç adam Joynes’i ikna etmek için başka bir kızla birlikte olduğuna inandığı bir tartışma sırasında, iddiaya göre Joynes ona şunu söyledi: "Tanrıya yemin ederim ki bu bebeği kaybedersem bu senin yüzünden olur" dediğini, bir keresinde de "Sen acemisin. Korkma. Her şey çok güzel olacak" dediğini iddia etti.

B.’nin iddiaları karşısında bir anda ağlamaya başlayan Joynes jüriden söz hakkı isteyerek "Ben sadece çocuğumun geleceğini düşündüm. Çocuğum için de en iyisini istedim. Onun babasız büyümesini istemedim” diye konuştu.

B.’nin ifadelerinde Joynes'in A. ile olan ilişkisinden hatta bu yüzden tutuklanarak kefaletle serbest bırakıldığından haberdar olduğunu belirtti.Ekim 2021'de Manchester polisi tarafından başlatılan soruşturmada Joynes, reşit olmayan biriyle ilişkiye girmek suçundan suçlu bulunmuş ve 18 yaşın altındaki hiçbir çocukla temas kurmaması şartıyla kefaletle serbest bırakılmıştı. Joynes'in bu yeni davayla birlikte ağır bir cezaya çarptırılması ve görevden ömür boyu men edilmesi bekleniyor.