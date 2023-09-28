'Saplantı' dizisine bomba transferler geliyor

Senaryosu yenilenen “Saplantı” Star TV’nin yeni sezondaki iddialı dizilerinin başında geliyor. Türkan Derya’nın yöneteceği, Aybike Ertürk’ün yazdığı diziye birbirinden ünlü oyuncular katılacak.

'Saplantı' dizisine bomba transferler geliyor

Dizinin yenilenen senaryosunda, kardeşi Çisil’le beraber babası Önder’in baskıcı ortamında büyüyen Sabah ile Babür’ün olaylı aşk hikâyesini çarpıcı bir dille ekrana aktaracak.

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Genç kuşağın gözde yıldızlarından Nilsu Berfin Aktaş’ın Sabah’a hayat vereceği dizide Babür için Onur Seyit Yaran’la görüşülüyor. Öte yandan dizinin kilit rollerinden Önder için ünlü aktör Erkan Petekkaya’nın adı geçiyor.

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Erkan Petekkaya eğer rolü kabul ederse çok tartışılacak bir baba rolüyle yine ekranda oyunculuk şovuna imzasını atacak. Dizide Babür’ün eşi Simin’i genç yetenek Meltem Akçöl canlandıracak.

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Hayatları kesişen iki eski aşığın verdiği büyük savaşın ekrana taşınacağı “Saplantı” dizisinde Önder’in annesini proje seçimi konusunda çok titiz olan değerli oyuncu Hülya Darcan canlandıracak.

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Saç, makyaj ve kostüm provaları önümüzdeki günlerde başlayacak olan dizide Sabah’ın kız kardeşi Çisil rolüne son olarak “Dönence” dizisinde rol alan Nazlı Çetin hayat verecek.

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Kaynak/ Birsenaltuntaş.com

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