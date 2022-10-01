Saplantılı adam anneyi öldürdü, kızı ağır yaraladı

İstanbul Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde meydana gelen olayda Serdar Atış isimli erkek, uzun süredir rahatsız ettiği komşusu 26 yaşındaki Aysel Kübra Yılmaz ve annesi Hacer Yılmaz'ı silahla vurdu.

Atış hakkında uzaklaştırma kararı bulunuyordu.

Aysel Kübra Yılmaz annesi, kardeşi ve yeğeniyle birlikte hemen evlerinin yanında oturan anneannesine dün akşam saatlerinde kahve içmeye gitti. İlerleyen saatlerde 53 yaşındaki annesi Hacer Yılmaz'la birlikte evlerine geçen Aysel Kübra Yılmaz'a, Serdar Atış isimli erkek tarafından ateş edildi. İki kadın da başından vuruldu.

Atış, olay yerinden kaçarken olayı gören sokak sakinleri hemen ambulansa haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne Hacer Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Aysel Kübra Yılmaz da hemen hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda hayat mücadelesi verdiği öğrenildi.