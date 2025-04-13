Saplantılı sevgilisi kabusu olmuştu! Danla Bilic ilk kez görüntülendi... Yüzünün hali dikkat çekti

Kaynak: Gazete Magazin

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in kabusu olan eski sevgilisi Berk Çetin tutuklandı. Darp edilen fenomen tutuklanmanın ardından ilk kez görüntülendi. Ünlü fenomenin yüzündeki darp izleri dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü fenomen Danla Bilic sosyal medya hesabından eski sevgilisi Berk Çetin tarafından saldırıya uğradığını açıklayarak gündeme bomba gibi düşmüştü. Darp raporu aldığını ve polise giderek şikayetçi olduğunu söyleyen Bilic'in darp edildiği andaki görüntüleri ortaya çıktı.

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KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kan donduran darp görüntülerinin ardından eski sevgili Berk Çetin tutuklandı. Berk Çetin'in tutuklanmasının ardından Danla Bilic ilk kez açıklamalarda bulundu.

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“GÖRDÜKLERİNİZDE FAZLA YOK EKSİK VAR”

Danla Bilic "Gördüklerinizde fazla yok eksik var. İfadesini de gördüm; kamera kayıtlarından sonra yalan olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarının ardından ünlü fenomen "Bu kadar evime girip çıkabilen bu kadar sistematik takip, taciz, iftira, darp hiç başıma gelmedi" dedi.

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