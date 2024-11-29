Saplantılı sevgilisi sabaha kadar öldüresiye işkence etmişti! Genç kız korkudan yurduna gidemiyor

Konya'da, kendisinden ayrılmak isteyen üniversite öğrencisi S.A.'yı sabaha kadar döverek işkence yapan H.S. gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. H.S'nin serbest bırakılmasının ardından genç kız isyan etti.

“CAN GÜVENLİĞİM YOK”

Genç kız, "Arkadaşlarımın evinde kalıyorum. Can güvenliğim yok. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri de hem hukuki hem de psikolojik açıdan yanımda olduklarını söylediler. Bu süreci en iyi şekilde atlatıp kendimi derslerime vermek istiyorum” ifadelerini kullandı.

DARP RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; korkunç olay sonrası S.A.'nın darp raporu ortaya çıktı.

S.A.'nın yüzünün dışında sırt bölgelerinde ve koltukaltı kısmında da çizgi şeklinde izlere rastlandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili soruşturmasının da sürdüğü belirtildi. Genç kızın Gaziantep'e ailesinin yanına döndüğü belirtildi.

SAVUNMASI PES DEDİRTMİŞTİ

Genç kıza dehşeti yaşayan H.S. ifadesinde genç kızın gittikleri gece kulübünde sinir krizi geçirip kendi kendini yaraladığını ileri sürdü. S.A.'ya attığı 'Pişmanım' mesajını ise "Onu gece kulübüne götürerek kendisini yaralamasına üzüldüğüm, kendisine alkol aldırdığım için pişman olduğumu söylemek için bu mesajı attım" ifadelerini kullandı.

KORKUDAN YURDA GİDEMİYORUM

H.S'nin serbest bırakılması üzerine açıklama yapan genç kız, "Serbest kaldığını duyunca korktuğum için kaldığım yurda bile gidemiyorum. Arkadaşlarımın evinde kalıyorum. Can güvenliğim yok” dedi.