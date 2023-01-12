AVM'sini Halkbank'a büyük paraya satıp sudan ucuza geri alan AKP'li vekile ihale akmış

KRT WEB'ten Mustafa Tekin'in haberine göre, Kamu İhale Bülteni'nde yer alan bilgilere göre, Tekirdağ Kapaklı Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü 27 Aralık tarihinde 'Araç ve İş Makinası Kiralama' adı altında ihaleye çıktı.

5 Ocak tarihinde açıklanan sonuç ilanına göre, 4 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasını kapsayan araç kiralama işlemi için belediye ile şirket arasında 3 milyon 843 bin liralık anlaşma imzalandı.

AKP'li Kapaklı Belediyesi 6 Ekim tarihinde 'Araç ve İş Makinası Kiralama' adı altında yine bir ihale düzenlemiş ve ihaleyi 13 milyon 347 bin TL'ye Tureks Turizm'e vermişti.

Kiler'in şirketinin ortağı olduğu Tureks Turizm'in bu zamana kadar aldığı kamu ihalelerinin toplamı 2 milyar liraya yaklaştı.

BİR İHALE DE İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

Yine Kamu İhale Bülteni'nde yer alan bilgilere göre İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın yapmış olduğu 'İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Ve İstanbul Defterdarlığı 2023 Yılı 42 İş Günü Personel Taşıma İşi İhalesi' de 9 milyon 902 bin TL'lik anlaşmayla Tureks Turizm'e verildi.

500 MİLYON TL'LİK SERMAYE

2002 yılında personel taşımaya yönelik kurulan şirket; toplu taşıma, araç ve filo kiralama, akaryakıt istasyon işletmeciliği gibi farklı alanlarda da faaliyet yürütmeye devam ediyor.

Şirket, 2021 yılında halka arz edilmiş ve 108 milyon liralık sermayesi 500 milyon liraya çıkmıştı. Şirketin yönetim kurulu üyeleri arasında Atilla Ersan, Celal Kalkan, Vahit Kiler'in şirketi Kiler Holding'i temsilen Ümit Kiler, Nazif Ersan gibi isimler yer alıyor.

SAPPHİRE'İ SATIN ALMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in yöneticisi olduğu Kiler GYO ile KBC Gıda'nın, Halk Bankası'nın sahip olduğu İstanbul Sapphire'in tamamını 905 milyon liraya satın aldığı ortaya çıkmıştı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, İstanbul Sapphire Alışveriş Merkezi ve seyir terasına ait 146 adet gayrimenkulün şirket tarafından 760 milyon TL'ye ve 101 adet gayrimenkulün 145 milyon TL'ye ana ortağı Kiler Holding grup firması KBC Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından olmak üzere 247 bağımsız bölümün tamamının 905 milyon TL'ye satın alınmasına ilişkin sözleşmesi imzalandığı belirtilmişti.

Sapphire, Avrupa'nın en büyük rezidans binası olmasıyla dikkat çekiyor.