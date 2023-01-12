12 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • AVM'sini Halkbank'a büyük paraya satıp sudan ucuza geri alan AKP'li vekile ihale akmış

AVM'sini Halkbank'a büyük paraya satıp sudan ucuza geri alan AKP'li vekile ihale akmış

'Avrupa'nın en yüksek rezidans binası' Sapphire'i almasıyla gündeme gelen AKP'li vekil Vahit Kiler'in şirketi Kiler Holding'in ortağı olduğu Tureks Turizm, AKP'li Kapaklı Belediyesi'nden 27 günlüğüne tam 3 milyon 843 bin liralık araç kiralama ihalesi aldığı ortaya çıktı. Tureks Turizm'in kamudan aldığı ihalelerin toplamı 2 milyar liraya yaklaştı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 13:17
Takip Et

Sapphire AVM'yi Halkbank'tan 'sudan ucuza' alan AKP'li vekile ihale yağdı

AVM'sini Halkbank'a büyük paraya satıp sudan ucuza geri alan AKP'li vekile ihale akmış
+
Aa
-

KRT WEB'ten Mustafa Tekin'in haberine göre, Kamu İhale Bülteni'nde yer alan bilgilere göre, Tekirdağ Kapaklı Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü 27 Aralık tarihinde 'Araç ve İş Makinası Kiralama' adı altında ihaleye çıktı. 

5 Ocak tarihinde açıklanan sonuç ilanına göre, 4 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasını kapsayan araç kiralama işlemi için belediye ile şirket arasında 3 milyon 843 bin liralık anlaşma imzalandı. 

AKP'li Kapaklı Belediyesi 6 Ekim tarihinde 'Araç ve İş Makinası Kiralama' adı altında yine bir ihale düzenlemiş ve ihaleyi 13 milyon 347 bin TL'ye Tureks Turizm'e vermişti.

Kiler'in şirketinin ortağı olduğu Tureks Turizm'in bu zamana kadar aldığı kamu ihalelerinin toplamı 2 milyar liraya yaklaştı.

BİR İHALE DE İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

Yine Kamu İhale Bülteni'nde yer alan bilgilere göre İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın yapmış olduğu 'İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Ve İstanbul Defterdarlığı 2023 Yılı 42 İş Günü Personel Taşıma İşi İhalesi' de 9 milyon 902 bin TL'lik anlaşmayla Tureks Turizm'e verildi. 

500 MİLYON TL'LİK SERMAYE

2002 yılında personel taşımaya yönelik kurulan şirket; toplu taşıma, araç ve filo kiralama, akaryakıt istasyon işletmeciliği gibi farklı alanlarda da faaliyet yürütmeye devam ediyor.

Şirket, 2021 yılında halka arz edilmiş ve 108 milyon liralık sermayesi 500 milyon liraya çıkmıştı. Şirketin yönetim kurulu üyeleri arasında Atilla Ersan, Celal Kalkan, Vahit Kiler'in şirketi Kiler Holding'i temsilen Ümit Kiler, Nazif Ersan gibi isimler yer alıyor.

SAPPHİRE'İ SATIN ALMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in yöneticisi olduğu Kiler GYO ile KBC Gıda'nın, Halk Bankası'nın sahip olduğu İstanbul Sapphire'in tamamını 905 milyon liraya satın aldığı ortaya çıkmıştı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, İstanbul Sapphire Alışveriş Merkezi ve seyir terasına ait 146 adet gayrimenkulün şirket tarafından 760 milyon TL'ye ve 101 adet gayrimenkulün 145 milyon TL'ye ana ortağı Kiler Holding grup firması KBC Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından olmak üzere 247 bağımsız bölümün tamamının 905 milyon TL'ye satın alınmasına ilişkin sözleşmesi imzalandığı belirtilmişti.

Sapphire, Avrupa'nın en büyük rezidans binası olmasıyla dikkat çekiyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Bunların ki Namazsa bizim ki Ne
12.01.2023 14:27
15 sene namaz kıldım birşey olmadı. cennette duruyordur belki 15 yıllık birikim. ama bunların namazı nasıl birşey ki bu dünyada da hemen cennete kavuşuyorlar. bunların kıldığı namazdan istiyorum :)  
 
Bunları
12.01.2023 14:00
Okuduktan,gördükten sonra Deist olmaya karar verdim.vebalida Onların boynuna olsun..  
 
vatandaş
12.01.2023 13:45
bunları okudukça gördükçe !..................  
 
TÜM YORUMLAR (6)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
1
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
2
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
3
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
﻿Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
4
﻿Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
﻿Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
﻿Ekonomist Şeref Oğuz’dan bankada parası olanlara uyarı. Bakan Nebati'nin ne zaman karaya oturacağını açıkladı
5
﻿Ekonomist Şeref Oğuz’dan bankada parası olanlara uyarı. Bakan Nebati'nin ne zaman karaya oturacağını açıkladı
﻿Ekonomist Şeref Oğuz’dan bankada parası olanlara uyarı. Bakan Nebati'nin ne zaman karaya oturacağını açıkladı
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
6
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
﻿Bozdağ'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması
7
﻿Bozdağ'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması
﻿Bozdağ'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması
﻿Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Sabancı Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Sabancı Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Sabancı Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
﻿Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
﻿Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.