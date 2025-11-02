Suriye Devlet Başkanı Şara'nın 10 Kasım tarihinde Washington'a gideceği ve IŞİD karşıtı koalisyona katılmak için anlaşma imzalayacağı öne sürüldü.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Manama'da Axios muhabirine açıklamalarda bulundu.

ŞARA 10 KASIM'DA WASHİNGTON'A GİDECEK

Barrack, 8 Aralık 2024 yılında Suriye'de Esad'ı deviren HTŞ'nin lideri ve Suriye Devlet Başkanı Şara'nın 10 Kasım'da Washington'a gideceğini ifade etti. Bu durumda Şara, Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak.

Öte yandan Barrack, söz konusu ziyarette Şara'nın ABD liderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyona Suriye'nin katılımına ilişkin bir anlaşma imzalamasının beklendiğini ifade etti.

SURİYE VE İSRAİL ARASINDA MÜZAKERE YAPILACAK

Öte yandan Barrack, Suriye ve İsrail arasındaki müzakerelerin 5'incisinin de Şara'nın ziyareti esnasında Washington'da yapılacağının altını çizdi.

Barrack, ABD'nin bu yılın sonuna kadar Suriye ve İsrail arasında bir güvenlik anlaşması yapılmasını hedeflediğini sözlerine ekledi.

ŞARA, ESAD'I DEVİREN HTŞ'NİN BAŞINDAYDI

Suriye Devlet Başkanı seçilen Ahmet-Eş Şara, 8 Aralık tarihinde Esad rejiminin devrilmesinde büyük rol oynadı. Şara, geçtiğimiz sene Esad rejimini devirmeden önce ABD, Rusya, Türkiye gibi birçok ülkenin terör listesindeydi.

ABD, 7 Temmuz 2025'te aldığı kararla HTŞ'yi "terör örgütleri" listesinden çıkardı. İngiltere'de HTŞ'yi 21 Ekim 2025 tarihinde terör örgütleri listesinden resmi olarak çıkardı. Türkiye'de ise Şara ve HTŞ'nin terör örgütü listesinden çıkarıldığına dair resmi bir tarih bulunmuyor.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, 2018 yılında HTŞ'yi terör listesine eklemişti. Daha sonra HTŞ'nin Esad rejimine karşı 8 Aralık tarihinde aldığı zaferin ardından Suriye yönetiminin başına geçmesi ile Türkiye ile HTŞ arasında resmi temaslar başlamıştı. 22 Aralık 2024 yılında Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara ile bir araya gelmiş ve ortak basın toplantısı düzenlemişti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, eş-Şara'dan "Suriye'deki Yeni Yönetimin Lideri" olarak bahsetmişti. Bu, fiili bir tanıma ve en üst düzeyde ilişki kurma adımı olmuştu.

​30 Mart 2025 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de Geçiş Hükümeti'nin kurulmasına ilişkin yazılı bir açıklama yayımlamış ve bu gelişmeyi "memnuniyetle karşıladığını" belirtmişti. Açıklamada, Türkiye'nin Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesisi için siyasi süreci desteklemeye devam edeceği vurgulanmıştı. Bu açıklama, yeni hükümete yönelik resmi kabulün açıkça ifade edildiği diplomatik bir belge olarak görüldü.