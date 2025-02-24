Sara derbi atmosferine çok şaşırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sara derbi atmosferine çok şaşırdı

Galatasaray’ın yıldız oyuncularından Sara Türkiye’deki derbi atmosferine çok şaşırdığını söyledi. Brezilya basınına konuşan yıldız oyuncu, Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinin Dünya Kupası finali gibi görüldüğünü söyledi.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Gabriel Sara, bu akşam oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi Globo'ya konuştu.

Türkiye'deki Galatasaray-Fenerbahçe rekabetini "gerçeküstü" sözcüğüyle niteleyen Gabriel Sara, "Futbol kültürü güçlü olan ve buna alışmış olan biz Brezilyalılar için bile şaşırtıcı bir durum" dedi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin Türkiye'de Dünya Kupası finali gibi görüldüğünü dile getiren Sara, "Son dönemde yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı oynanan bu derbi ülkede adeta Dünya Kupası finali olarak değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.

Derbide sorumluluklarının bilincinde olacaklarını aktaran Brezilyalı futbolcu, "Puan tablosunda küçük bir avantajımız var ama tedbiri elden bırakamayız. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bu fırsatı değerlendireceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

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