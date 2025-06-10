Sara Galatasaray'dan gidiyor mu? Servet teklif ettiler

Galatasaray'ın sezon başında 18 milyon euro bonservis bedeliyle Norwich'ten kadrosuna kattığı Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara, transferin popüler ismi olmaya devam ediyor.

Sarı kırmızılılarda ilk 11'in vazgeçilmezlerinden olan 25 yaşındaki yıldız futbolcu için Rusya'nın Zenit kulübünden cazip bir teklif geldiği belirtildi.

Beşiktaş'tan Gedson Fernandes transferinde sonuç alamayan Zenit, sarı kırmızılılara 15 milyon euro bonservis önerdiği; Sara'ya da yıllık 4.5 milyon euro maaş teklif ettiği kaydedildi. Brezilyalı yıldız Galatasaray'da yıllık 2,3 milyon euro kazanıyor.

Sarı kırmızılı formayla bu sezon 45 maça çıkan Sara, 2 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.