Şara ile Yılmaz Ankara’da görüştü: Suriye’nin yeniden imarı masada!

Yılmaz, sosyal medya hesabından, Şara ve heyetle yapılan çalışma toplantısı hakkında bilgi verdi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad El Şeybani, Suriye Savunma Bakanı Morhaf Abo Kasra ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in katılımıyla Ankara’da düzenlenen toplantıda, iki ülke ilişkileri çok yönlü ele alındı.

Yılmaz, şunları ifade etti: “Toplantımızda, yeni dönemde ekonomik iş birliğimizi güçlendirme üzerine kapsamlı görüşmeler yaptık. Suriye’de mali ve ekonomik reformlarla refah artışı için ortak adımları değerlendirdik. Suriye’deki tarihi dönüşüm ve siyasi devrimin kalkınma hamleleriyle taçlanacağına inanıyoruz. Yaptırımların kalkmasıyla, uzun süredir atıl kalan potansiyelin harekete geçmesini, kamu ve özel yatırımların artmasını, yüksek büyüme oranlarıyla ekonomik atılımlar gerçekleşmesini bekliyoruz. Kalkınan bir Suriye, ikili ilişkilerimize ve bölgesel refah ile istikrara önemli katkılar sağlayacaktır. Sayın Ahmed Şara ve heyetine yapıcı yaklaşımları için teşekkür ederim. Türkiye olarak, Suriye halkının barış, kalkınma ve yeniden inşa sürecine her türlü desteği sürdüreceğiz.”

Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da yer aldı.