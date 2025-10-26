Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle geçilen karşılaşmada 10 kişi kalan rakibine karşı baskı kursa da istediği pozisyonları bulmakta zorlandı.

İkinci yarıda baskısını artıran Galatasaray 63'üncü dakikada Gabriel Sara'nın attığı golle mücadelede geriden gelerek öne geçti.

Geçen sezona göre performansında düşüş yaşayan Sara son haftalarda üst üste ilk 11'de şans bularak skora katkıda bulundu ve güven tazeledi.

Başakşehir maçında etkileyici performansını asistle süsleyen Gabriel Sara, Göztepe karşısında da kritik bir anda sahneye çıkarak bu sezonki ilk golünü kaydetti.