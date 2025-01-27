Sara kritik maçta sahaya çıkacak mı? Okan Buruk son kararını verdi

Galatasaray’ın yıldız oyuncularından Sara geçirdiği sakatlık nedeniyle Başakşehir, Hatayspor ve Dinamo Kiev maçlarına forma giyemedi. Sarı kırmızılılar, Sara’dan yoksun çıktığı maçlarda Başakşehir’i mağlup ederken Hatayspor ve Dinamo Kiev ile berabere kaldı.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Konyaspor maçında ise son 15 dakikada sahaya çıktı.

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağı kritik Ajax maçı öncesi Sara’nın durumu merak konusu oldu. Sarı kırmızılılar, 25 yaşındaki oyuncunun yokluğunda hücumda oldukça zorlandı.

Teknik Direktör Okan Buruk’un Sara konusundaki son kararını verdiği öğrenildi. Buna göre Sara, Hollanda’daki kritik deplasmanda sahaya ilk 11’de çıkacak.

Sezon başında Galatasaray’a transfer olan Gabriel Sara çıktığı 26 maçta 2 gol attı ve 7 asist yaptı.