Sara nöbeti geçiren genç Dilimli Barajı’na düşerek hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, olay öğle saatlerinde Yüksekova Dilimli Barajı'nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla baraj kenarında gezintiye çıkan 35 yaşındaki Özcan Kutluk, sara nöbeti geçirerek barajın suyuna düştü.

Çevredeki vatandaşlar, Kutluk'u sudan çıkarmak için hemen harekete geçti ve ardından 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, suya düşen Kutluk’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Özcan Kutluk kurtarılamadı. Jandarma, yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.