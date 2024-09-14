Sara öyle bir esti ki... Galatasaray beşledi

Maç öncesi Galatasaray adına bazı soru işaretleri vardı.

Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya gitmiş, Ziyech sakat, İcardi Arjantin'de.

Ama iyileşen Daniel Sanchez ve yeni transferler İsmail Jakops ile süper gol silahı Osimhen kadroda.

Sarı Kırmızılıların Çaykur Rizespor karşında nasıl bir futbol ortaya koyacağı, uyum sorunu yaşayıp yaşamayacağı endişe konusuydu.

Ama endişelerin yersiz olduğu maç başlar başlamaz belli oldu.

Çünkü Galatasaray'da öyle bir hücum gücü var ki, bu gücü Süper Lig'de durdurabilecek takım sayısı az.

Hele hele Osimhen gibi uçanı kaçanı gole çeviren bir süper star geldikten sonra çok daha az.

İşte bu hücum gücü 25 dakikada Rizespor'un ipini çekti.

Bunda Gabriel Sara'nın büyük katkısı vardı.

Galatasaray formasıyla daha önce 4 maçta pekte etkili olamayan Brezilyalı yıldız bu gece ışıl ışıl parıldadı.

Daha 2.dakikada bir duran topta Sanchez'e adrese teslim öyle orta yaptı ki, Sanchez gole çevirmek zorlanmadı.

Belli ki, erken gol Rizespor'un tüm planlarını alt üst etmişti. Çünkü o dakikadan itibaren Karadeniz ekibi sahada yok gibiydi. Hiçbir varlık gösteremediler.

Maç adeta tek kaleydi.

Baskın basanındır örneği Galatasaray ön alan baskısı, dönen topları alması ve kanatları çok iyi kullanmasıyla sürekli Rize kalesinin önündeydi.

Bu baskı 25. Dakikada 2. Golü golü getirdi. Yine bir duran top, yine Sara'nın muhteşem bir ortası, havada adeta asılı kalan Osimhen'in kafası ve Abdülkerim'in dokunuşu. Gole Osimhen sevindi ama son duruş Abdülkerim'dendi.

İlk yarının istatistikleri bakınca Galatasaray'ın ne kadar rahat bir 45 dakika oynadığının göstergesiydi.

Rizespor'un tek bir şutu pozisyonu yokken, Galatasaray'ın 8 şutu, 2 golü, iki de önemli gol pozisyonu vardı.

SEN NEYMİŞSİN GABRİEL SARA

İkinci yarıda görüntü yine aynıydı.

Saldıran Galatasaray, seyreden Rizespor'du.

Ve göz kamaştıran Gabriel Sara,

İlk yarıdaki iki golün asistini yapan Sara, 49. dakikada adeta kendi yarattığı pozisyonda fırsatçılığını gösterdi ve 3. gole imzasını attı.

Sara tartışmasız maçı alan adam ve sahanın yıldızıydı.

Dakikalar ilerledikçe Rizespor sahadan tamamen silindi.

Futbolda yenilebilirsin, farkla da yiyebilirsin ama bu kadar teslimiyetçi bir futbolun açıklaması olamaz.

Sen teslim bayrağını açarsan, rakibin affetmez.

Öyle de oldu. 61'nci dakikada Mertens affetmedi ve skoru 4-0'a getiren golü attı.

Ok yaydan çıkmıştı artık.

Galatasaray ne kadar çok atarsam o kadar iyi diyerek saldırdıkça saldırdı.

Yeni bir gol kaçınılmazdı ve 80'de Barış Alper skoru 5-0 yaptı.

Bu aynı zamanda maçın da sonucuydu.

Bu gece gözler elbette süper transfer Osimhen'in üzerindeydi.

Belki gol atamadı ama her pozisyonda vardı.

Özellikle hava toplarında ne kadar tehlikeli olduğunu Süper Lig'de göstermiş oldu.

Önümüzdeki haftalarda gollerini izleyeceğimizden eminim.

Galatasaray için bir başka gerçek, bu sistemde Davinson Sanchez'in ne kadar önemli olduğudur.

Sanchez sakatlıktan döndü, yine sahanın en iyilerinden biriydi.

Özetle, Galatasaray zorlanacağını sanılan maçı güle oynaya kazandı ve Süper Lig'de 4'de 4 yaptı.