'Sara Tropik Fırtınası' alarmı: 30 gün "Ulusal Acil Durum" ilan edildi

Düzenleme: Kaynak: AA
'Sara Tropik Fırtınası' alarmı: 30 gün "Ulusal Acil Durum" ilan edildi

Orta Amerika ülkesi Honduras'ın Devlet Başkanı Xiomara Castro, Sara Tropik Fırtınası nedeniyle ülkede 30 günlüğüne "Ulusal Acil Durum" ilan etti.

Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, 14 Kasım'dan bu yana ülkenin kuzeyi, batısı ve doğusundaki 5 eyalette etkili olan Sara Tropik Fırtınası sebebiyle 30 günlüğüne Ulusal Acil Durum ilan ettiğini açıkladı.

Castro, Risk Yönetimi ve Ulusal Acil Durumlar Sekreterliğinin (Copeco) raporu doğrultusunda bu kararı aldı.

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FIRTINA 32 BİNDEN FAZLA KİŞİYİ ETKİLEDİ

Yetkililer, Sara Tropik Fırtınası'nın 32 binden fazla kişiyi etkilediğini, 578 kişinin tahliye edildiğini, 86 evin zarar gördüğünü ve bazı otoyollarda sel ve heyelanın yaşandığını bildirdi.

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SİLAHLI KUVVETLERDEN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA DESTEK

Arama kurtarma çalışmalarına sivil savunma ekiplerinin yanı sıra silahlı kuvvetlerin de destek verdiği bilgisi paylaşıldı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), 15 Kasım'daki açıklamasında, saatteki hızı 75 kilometreye ulaşan ve Honduras'ın kuzey kıyılarını vuran Sara Tropikal Fırtınası'nın saatte 17 kilometre hızla batıya doğru ilerlediğini açıklamıştı.

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