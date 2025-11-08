Resmi Gazete’de bugün yayınlanan karar ile terör örgütleri IŞİD ve El Kaide ile bağlantılı olduğu belirtilen 2 kişi hakkında 2013 yılında konulan mal varlıklarını dondurma kararı kaldırıldı. Anadolu Ajansı’nın haberine göre, göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulmasına ilişkin 30 Eylül 2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararının ekindeki listenin "DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" başlıklı bölümünde yer alan "Abu Mohammed Al-Jawlani ile Anas Hasan Khattab" isimli şahıslara ilişkin hükümler kaldırıldı. Karar, Resmi Gazete’de yayınlandı.

Terör örgütü elebaşları ve üyeleri hakkında verilen yaptırım kararlarında geçen isimler gerçek adlarının yanı sıra takma isimleri de olabiliyor.

SURİYE’NİN YENİ LİDERİ VE SAĞ KOLU ÇIKTI

Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile mal varlıklarının dondurulması kararı kaldırılanlar Suriye’nin yeni lideri Şara ve geçiş hükümetinin İçişleri Bakanı Khattab çıktı.

Suriye’de Esad rejiminin devrilmesi ile başa geçen Ahmed eş-Şara ‘Ebu Muhammed el-Cevlani’ takma adıyla da biliniyor. Adı yaygın olarak Golani, Colani, Culani ve Cevlani olarak da kullanılıyor.

Henüz 17-18 yaşlarında radikalleşmeye başlayan Şara, ABD’nin Irak’ı işgali öncesinde Şam’dan Bağdat’a giden Şara, Irak’taki El Kaide saflarında hızla yükseldi.

Suriye’de 2011 yılında iç savaşın çıkması ile birlikte bölgeye giden Şara, burada terör örgütü El Kaide’den aldığı talimat uyarınca Nusra cephesini kurdu. Şara, 2012 yılında El Nusra’nın ‘genel emiri’ ilan edildi ve dönemin ABD yönetimi El Nusra’yı terör örgütleri listesine aldı.

Bir dönem, IŞİD’in elebaşı Ebubekir El Bağdadi ile yakın olan Şara, iki örgütün birleştirilmesi önerisini reddetti IŞİD ve El Nusra arasında çatışmalar yaşandı. 2015 yılından itibaren El Nusra Suriye’de hızla güç kazanırken Şara, 2017’de ise farklı yapıların da katılması ile birlikte HTŞ’nin kurulduğunu açıkladı. HTŞ’nin en önemli amacının Esad yönetimine karşı savaşmak olduğu vurgulanırken örgütün temel çekirdeğini El Kaide oluşturdu. Başta İdlib ve çevresinde etkili olan HTŞ, 2024 yılında ise Esad’ın Suriye’den ayrılması ile birlikte yönetimi ele geçirdi. Şara ise oluşturulan geçiş hükümetinde ülkenin başına geçti.

Şara, ABD ile birlikte Türkiye’nin de terör listesinde yer alan isimlerden biriydi.

ERDOĞAN İLE DEFALARCA GÖRÜŞTÜ

Şara, Suriye’de yönetimin başına geçtikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile başta Türkiye olmak üzere farklı yerlerde birkaç defa bir araya geldi. Şara 4 Şubat’ta Ankara’ya gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe’de görüştü. Şara, Ankara’da resmi törenle karşılandı.

Şara’nın Erdoğan ile görüştüğü günlerde Türkiye’nin hakkında alınan ekonomik yaptırım kararı devam ediyordu.

KHATTAB, ŞARA’NIN SAĞ KOLUYDU

Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile hakkındaki yaptırımın kaldırıldığı diğer isim Anas Hasan Khattab ise Şara’nın sağ koluydu. Khattab, geçiş hükümetinde ise İçişleri Bakanı olarak görev alıyor. Khattb, HTŞ’de ikinci komutan ve genel güvenlik biriminin başındaydı.

ABD’NİN KARARI SONRASI GELDİ

Şara ve Khattab hakkındaki yaptırımların kaldırılması kararının ABD’den çıkan karar sonrası gelmesi dikkat çekti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott​​​​​​​, yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı listeden çıkardığını bildirmişti. Şara, 10 Kasım’da Beyaz Saray’da ABD Başkanı Trump ile görüşecek.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 6 Kasım tarihinde Suriye Devlet Başkanı Şara'nın önümüzdeki hafta Beyaz Saray'ı ziyareti öncesinde Şara'yı terör yaptırım listesinden çıkaran kararı onaylamıştı. ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması teklifi, 14 üyenin onayıyla kabul görülmüştü.

Ortaya çıkan durumun nedeni resmi bir unutkanlık mı yoksa başka bir nedeni var mı? Bugün itibari ile sorunun yanıtı yok.