İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta diplomasının iptali ve gözaltına alınması ile başlayan eylemlere ilişkin çok sayıda vatandaşa dava açılmıştı.

Binlerce vatandaş günlerce İBB Başkanlığı'nın bulunduğu Saraçhane Meydanı'nın bir araya gelerek protestoda bulundu.

Protestolara ilişkin başlatılan davalarda karar verildi. İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi, 87 sanıklı Saraçhane davasında savcılığın mütalaasına uyarak tüm sanıkların ayrı ayrı beraatına karar verdi.

Saraçhane protestolarını takip ettikleri sırada gözaltına alınan ve bir gün tutuklu kalıp ardından serbest bırakılan ve aynı dava kapsamında yargılanan 8 gazetecinin de aralarında olduğu 12 sanık hakkında da dün beraat kararı verilmişti.