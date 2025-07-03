Saraçhane mitingi gözaltılarında yeni gelişme!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Saraçhane mitingi gözaltılarında yeni gelişme!

CHP'nin Saraçhane mitinginin ardından yaşanan olaylarda gözaltına alınan 34 kişi adliyeye sevk edildi.

1 Temmuz'da Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen ‘100’ncü gün’ mitingi esnasında gözaltına alınan 34 vatandaş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri yapıldı.

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 42 kişinin gözaltına alındığını ve haklarında adli işlem başlatıldığını duyurmuştu. 8 kişi işlemlerinin ardından dün serbest bırakılmıştı.

CHP'nin Saraçhane mitinginin ardından yaşanan olaylarda gözaltına alınan 34 kişi ise bugün adliyeye sevk edildi.

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