Saraçhane protestolarında ilginç durum! Polisi bağırarak durdurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Protestolar sırasında yere yatırılarak gözaltına alınmak istenen kişiyle ilgili yaşanan gelişme görenleri şaşırttı. Polisin gözaltına almak için yere yatırdığı kişi polise seslenerek gözaltını durdurdu.

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından başlayan protestolar devam ediyor. Çok sayıda ilde valilikler eylemleri yasaklarken, polisin sert müdahaleleri dikkat çekiyor.

Ankara’da dün düzenlenen protestolar sırasında ilginç bir olay yaşandı. Polis ekipleri, yere yatırıp gözaltına almak istedikleri kişinin sivil polis olduğunu fark etti. NOW Haber'in paylaştığı görüntülere göre; Yere yatırılan kişi, “Ben polisim, ben polisim” diyerek kimliğini açıklayınca serbest bırakıldı.

Bu olay, protestolar sırasında yaşanan karmaşayı gözler önüne sererken, eylemler ve müdahaleler kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Son Haberler
Göztepe’de Trabzonspor maçı öncesi büyük sorun: Zorunlu rotasyona gidecekler
Göztepe’de Trabzonspor maçı öncesi büyük sorun: Zorunlu rotasyona gidecekler
Boykot gerginliği: Murat Ülker gece yarısı kızgın surat gönderdi
Boykot gerginliği: Murat Ülker gece yarısı kızgın surat gönderdi
Brezilya’da işler karıştı: Yine Ancelotti’nin adı geçiyor
Brezilya’da işler karıştı: Yine Ancelotti’nin adı geçiyor
Okyanusun gizli şarkısı: Balinaların yeni dili keşfedildi
Okyanusun gizli şarkısı: Balinaların yeni dili keşfedildi
Küresel ticarette de tüm dikkatler Trump'ın kararında!
Küresel ticarette de tüm dikkatler Trump'ın kararında!