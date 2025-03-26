Saraçhane protestolarında ilginç durum! Polisi bağırarak durdurdu

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından başlayan protestolar devam ediyor. Çok sayıda ilde valilikler eylemleri yasaklarken, polisin sert müdahaleleri dikkat çekiyor.

Ankara’da dün düzenlenen protestolar sırasında ilginç bir olay yaşandı. Polis ekipleri, yere yatırıp gözaltına almak istedikleri kişinin sivil polis olduğunu fark etti. NOW Haber'in paylaştığı görüntülere göre; Yere yatırılan kişi, “Ben polisim, ben polisim” diyerek kimliğini açıklayınca serbest bırakıldı.

Bu olay, protestolar sırasında yaşanan karmaşayı gözler önüne sererken, eylemler ve müdahaleler kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.