Saraçhane tutuklamalarında yeni gelişme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından tüm Türkiye’de protesto gösteriler başladı.

İmamoğlu'nun “Oyunuzu kullanın Saraçhane’de e diğer illerimizde demokrasi meydanlarında buluşarak sesinizi yükseltin” ifadelerinin ardından vatandaşlar İmamoğlu’na destek vermek amacıyla sokaklara döküldü.

Protesto gösterileri sırasında, birçok kişi gözaltına alınarak tutuklandı.

KARAR ÇIKTI!

İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi hakiminin, İstanbul Saraçhane’de gözaltına alınan ve bir kısmı cezaevinde tutuklu, bir kısmı ise ev hapsinde tutulan 28 sanık hakkında tahliye kararı verdiği bildirildi.