Saraçhane'de “Özgürlük ve Demokrasi Şenliği” coşkusu

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Saraçhane'de “Özgürlük ve Demokrasi Şenliği” coşkusu

İstanbul’un “Özgürlük ve Demokrasi Şenliği”, Saraçhane Parkı’nda her yaştan İstanbulluyu buluşturuyor. Çocuklar atölyeler ve oyunlarla eğlenirken, akşamları yetişkinler için söyleşiler ve konserler düzenleniyor; kültür, sanat ve eğlence dolu etkinlikler yoğun ilgi görüyor.

31 Mart'ta Saraçhane Parkı'nda başlayan "Özgürlük ve Demokrasi Şenliği", eğitici ve eğlenceli içerikleriyle İstanbullulardan yoğun ilgi görüyor. Renkli görüntülere sahne olan etkinliklerde çocuklar gün boyunca oyunlar oynuyor, atölyelere katılıyor ve yeni şeyler öğrenirken aileler de huzurlu ve keyifli zaman geçiriyor.

sarachane1.jpg

HER GÜN 12.00-18.00 ARASI ÇOCUKLARA ÖZEL

Etkinlik kapsamında her gün saat 12.00-18.00 arasında Saraçhane Parkı, Müzede Gazhane, Dijital Deneyim Merkezi ve Çubuklu Silolar gibi farklı noktalarda çocuklara özel atölyeler düzenleniyor. Çocuklar karton ve geri dönüştürülebilir malzemelerle çalışmalar yapıyor, boyama ve taş süsleme gibi sanatsal etkinliklere katılıyor. Yüz boyama stantları ve maskot gösterileri ise özellikle minik ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği bölümler arasında yer alıyor.

sarachane2.jpg

TATLI SÜRPRİZLER VE EĞLENCELİ GÖSTERİLER

Pamuk şeker stantları, balonlar ve rengarenk şekerlemeler etkinliğe tatlı bir hava katarken, alanda düzenlenen sihirbaz ve jonglör gösterileri de çocuklara unutamayacakları anlar yaşatıyor. Eğitmenler eşliğinde yürütülen etkinliklerde güvenlik ve hijyen koşullarına azami özen gösteriliyor. Aileler de çocuklarını izlerken parklarda vakit geçiriyor, müzik ve sohbet eşliğinde keyifli bir gün yaşıyor.

sarachane4.jpg

KÜLTÜR VE SANATLA DOLU AKŞAMLAR

Gündüz çocuklara yönelik etkinliklerin ardından her akşam, yetişkinlere hitap eden söyleşiler ve konserler düzenleniyor.

sarachane5.jpg

Saraçhane Parkı’ndaki program şöyle:

sarachane6.jpg

4 NİSAN CUMA

19.00 Söyleşi – Çağrı Başkurt

Moderatör: Aliye Gümüş

“Bayramın Tadı: Kahve, Lokum, Şekerlemeler”

20.30 Konser – Ezgi Aktan

sarachane7.jpg

5 NİSAN CUMARTESİ

19.00 Söyleşi – Cengiz Özdemir & Önder Kaya

20.30 Konser – Ozbi

sarachane8.jpg

6 NİSAN PAZAR

19.00 Söyleşi – Ceren Sungur

20.30 Konser – Çağlar Fidan ve Derya Türkan

Saraçhane'de “Özgürlük ve Demokrasi Şenliği” coşkusu

Son Haberler
Yapay zeka ve yalnızlık
Yapay zeka ve yalnızlık
Define avcıları Tiktok’tan yakayı ele verdi
Define avcıları Tiktok’tan yakayı ele verdi
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz kurları! (04.04.2025)
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz kurları! (04.04.2025)
Beşiktaş'ın Kasımpaşa mesaisi başladı
Beşiktaş'ın Kasımpaşa mesaisi başladı
Sultanhisar’da bozulan yollar yenileniyor
Sultanhisar’da bozulan yollar yenileniyor