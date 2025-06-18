Saraçhane'de yakın mesafeden gaz sıkmışlardı. O polislerle ilgili yeni gelişme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla başlayan eylemlerde numarasız kask takan polisler hakkında tahkikat başlatıldığı bildirildi.

2008’de çevik kuvvet polislerinin kasklarına numara zorunluluğu getirildi.

Toplumsal olaylarda yaşananlar sonrası polislerin kimliklerinin tespiti yapılamadığı gerekçesiyle gündeme getirilen uygulama çerçevesinde kasklara birlik, grup, ekip ve timi gösteren numaralar ile bağlı olduğu ilin plaka numarasının yazılması kararlaştırıldı.

Saraçhane eylemleri nedeni ile yargılanan öğrenciler hakkında karar

Ancak 19 Mart eylemleriyle başlayan süreçte Saraçhane’deki protestolarda bazı polislerin numarasız kask taktığı görüldü.

Saraçhane eylemleriyle ilgili kritik gelişme!

Çok sayıda yurttaş, numarasız kask takan polisler hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne şikâyette bulundu.

BirGün’ün edindiği bilgiye göre, bu şikayetlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü kask takmayan polisler hakkında tahkikat açtı.