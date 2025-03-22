Saraçhane'de yüzbinler yine biraraya geldi. İmamoğlu'na büyük destek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı kararına verilen tepiler sürüyor. Saraçhane'deki belediye binası önünde milyonlarca kişi dördüncü günde de bir araya geldi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin de katıldığı destek mitinginde CHP lideri Özgür Özel'de konuşma yapıyor.

Dün 550 bin kişinin toplandığı Saraçhane'de yine milyonlarca kişi buluştu. Dört gün boyunca gözaltında bulunan İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'ndeki ifade işlemi devam ederken İstanbullular başkanlarına sahip çıkmak için Saraçhane'de nöbet tutmaya devam ediyor.

19 Mart’ta İstanbul büyükşehir ve ilçe belediyelerine ‘terör’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturması başlatılmış, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişi için gözaltı kararı çıkarılmıştı.

CHP günlerdir İBB binasının bulunduğu Saraçhane’de miting düzenlemeye devam ediyor.

Bu akşam ilk sözü Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce aldı. İnce şöyle konuştu:

“Ben cumhuriyetin öğretmeni olarak buradayım. Bu ülkenin üç büyük sorunu vardır; cehalet, adalet, ihanet. Öğrencilerim demokratik hakkınızı sonunuza kadar kullanın ama kaldırım taşlarını sökmeye gerek yok.

Sizin yüzünüz kara değil ki yüzü kara olanlar maske taksın. Sizi bunlarla makara yapmaya davet ediyorum. Eğer birisi provoke ediyorsa bilin ki MİT’in, derin devletin, AKP’nin işidir. Ya polis kardeşlerim; sizin evlatlarınız yok mu, utanmıyor musunuz onlara gaz sıkmaya? Siz Erdoğan’ın değil devletin polislerisiniz.

Ekrem İmamoğlu yargılanabilir ama adil olsun. Sen bakanlığına dezenfektan bakanını, Ankara’yı parsel parsel satan Melih Gökçek’i yargılamazsan… Milyonlarca insan ona oy vermiş, intikam alamazsın, yargıyı sopa olarak kullanamazsın. Senin derdin intikam almak. Gizli tanık ‘Ben bir yerlerden duydum’ diyor. Bu gizli tanık geçmişte silahlı kuvvetleri mahkum yapmıştı.

Recep Tayyip Erdoğan kendi geleceği memleketi batırıyor. Erdoğan’ın derdi koltuğudur. Bana bak Erdoğan eğer yargılamak istiyorsan Kuzey Irak’ta askerlerin başına çuval geçirenleri, Ergenekon, Balyoz’dakileri yargıla, rahibi nasıl bıraktın… Onları yargıla.