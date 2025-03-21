Saraçhane'deki kalabalığı görüp eleştirdi: Reynmen’in "Sokakta kimsenin işi yok” açıklaması olay oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Gözaltına alınanlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bulunuyor. İmamoğlu gözaltındayken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de toplanma çağrısı yaptı.

“BİRİLERİNİN EKMEĞİNE YAĞ SÜRERSİNİZ”

Saraçhane'deki kalabalığı gören Reynmen kendini tutamadı. Ünlü şarkıcı '''Yani maalesef, sokakta kimsenin işi yok. Burası Sırbistan değil. kim yürütüyorsa muhalefet tarafından bu operasyonu o da iktidara çalışıyor. Kimse size 23 yıllık iktidarını sırf sokakta etkili olduğunuzu zannettiğiniz için getirip eliyle teslim etmez. Kaldı ki Saraçhane'ye gidenlerin de yorumlarına denk geldim muhalefet toplanan kalabalığı mitinge çevirmiş. Birilerinin ekmeğine yağ sürersiniz. Olacak olan oluyor. Hepsi anlaşmalı.

Finalde olacak olan şey referandum olur, anayasa değişir, Cumhurbaşkanı anayasal olarak üçüncü kez seçilme hakkına sahip olur. Muhalefet ses etmez. 'Kapışalım' erkekliği yapar. Seçimler zaten iktidar içindir. Cumhurbaşkanı tekrar seçilir ve millet sonsuza kadar muhalefete olan inancını kaybeder. Kaderine razı gelir. Madem öyle niye hala yanlışa yanlış deme ihtiyacında bulunuyorum’un cevabı ise umut. Sevgiler'' açıklamasında bulundu. Ünlü ismin bu sözleri sosyal medyayı adeta ikiye böldü.