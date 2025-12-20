Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ABD’nin Suriye’ye yönelik "Sezar Yasası" yaptırımlarını kaldırmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Suriye halkına tebriklerini iletti. Eş-Şara, görüntülü mesaj yayımlayarak yaptığı açıklamada, yaptırımların kaldırılmasında rol oynayan liderler ve ülkelere de teşekkür etti.

Suriye lideri, liderlere teşekküründe "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani’ye teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca savaşları sırasında Suriye halkını destekleyen ve son bir yıl içinde onlara uygulanan yaptırımların kaldırılmasıyla da destek veren tüm Arap, İslam ve Avrupa ülkelerine içten teşekkürlerimi iletiyorum. ABD Başkanı Donald Trump’a Suriye halkının çağrılarına karşılık verdiği için, Kongre’ye Suriye halkının fedakarlıklarını takdir ettiği ve yaptırımların kaldırılması çağrılarına karşılık verdiği için özel teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

'DEVRİMDEKİ FEDAKARLIKLAR İÇİN TEŞEKKÜRLER'

Suriye Devlet Başkanı, Suriye İç Savaşı’nda hayatını kaybedenleri de anarak, "Şanlı Suriye devrimi sırasında fedakarlıklar gösteren ve azimle direnen herkese çok teşekkür ederim. Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla sonuçlanan bu muazzam zaferi elde edene kadar kimyasal silahların kurbanı olan, göç ederek topraklarını terk etmek zorunda kalan, denizlerde boğulan ve bu aziz toprakları kanlarıyla sulayan herkese teşekkürler" dedi.

Eş-Şara, Suriye’nin yeniden inşa sürecinde kaydedilecek ilerlemelere ilişkin umutlarını dile getirerek, "Ey büyük Suriye halkı, bugün sizin gününüzdür. Acı dönemi sona erdi, inşa dönemi başladı. Yüce Allah’ın izniyle el ele vererek bu milleti en yüksek mertebelere ulaşana kadar birlikte inşa edeceğiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD Temsilciler Meclisi ve ABD Senatosunda kabul edilen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) başlıklı 901 milyar dolarlık 2026 savunma harcama tasarısı bugün Başkan Donald Trump'ın imzasına sunulmuş ve Trump, Beyaz Saray'da basına kapalı gerçekleştirilen imza töreninde savunma bütçesini imzalayarak yasalaştırmıştı. Söz konusu yasanın dikkat çeken maddeleri arasında Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad yönetimi sırasında Suriye'ye uygulanan "Sezar Yasası" yaptırımlarının sona erdirilmesini öngören teklif de yer alıyordu. Yasaya Trump'ın da onay vermesiyle ülkenin 13 yıllık iç savaşı sırasında Esad rejiminin işlediği savaş suçlarından dolayı Suriye'ye uygulanan yaptırımları içeren 2019 tarihli Sezar Yasası yürürlükten kaldırılmış oldu.