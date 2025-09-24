Şara’dan itiraf geldi: İsrail’den korkuyoruz

Suriye’deki geçici yönetimin lideri el Şara, BM Genel Kurulu'nda konuşma yapmasından bir gün önce, New York'ya Orta Doğu Enstitüsü'nün düzenlediği bir konferansa katıldı. Şara, Yedioth Ahronoth’un haberine göre İsrail ile bir güvenlik anlaşması yapılmazsa bölgedeki istikrarsızlığın devam edeceği uyarısında bulunurken “İsrail'e sorun çıkaran biz değiliz. Biz İsrail'den korkuyoruz” dedi.

‘BİZ İSRAİL’DEN KORKUYORUZ’

Burada yaptığı konuşmada İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırıları ve işgaline değinen Şara, 250'den fazla diplomat, gazeteci ve iş dünyası liderinin olduğu etkinlikte, "İsrail'e sorun çıkaran biz değiliz. Biz İsrail'den korkuyoruz. Endişeli olan biziz, onlar değil” ifadelerini kullandı.

Tel Aviv yönetiminin İsrail-Suriye arasındaki müzakereleri geciktirdiğini ve düzenli olarak Suriye hava sahasını ihlal ve topraklarını işgal ettiğini kaydeden Şara, Suriye'nin bölünmesine karşı olduğunu belirterek, “Ürdün baskı altında ve Suriye'nin bölünmesi konusundaki her türlü konuşma Irak ve Türkiye'ye zarar verecektir” dedi.

‘HERKESE EŞİT MESAFEDE OLMAK İSTİYORUZ’

New York ziyaretini “Suriye'nin uluslararası topluma dönüşünün bir işareti” olarak nitelendiren Şara, Suriye'nin bölünmesinin komşularını istikrarsızlaştıracağını söyleyerek Süveyda'daki “geçmiş hataların” uzlaşmayla çözülmesi gerektiğini iddia etti. Şara, "Washington, Kürtlerin Suriye güçlerine entegre edilmesine yardımcı olabilir. Komşu ülkelerin güvenliği Suriye'nin istikrarına bağlıdır. Yalnızca güç kullanmak İsrail'e barış getirmez” ifadelerini kullandı.

Şara sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kimseyi tehdit etmeyeceğimizi söyledik. Şam'ın kurtarılmasından bu yana bir milyon kişi geri döndü. Suriye'nin eski durumuna dönmesinden kimse fayda sağlamaz. Herkese eşit mesafede olmak istiyoruz.”