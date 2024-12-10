Sarah Jessica Parker 2025 Booker Ödülü jürisine katıldı

Sarah Jessica Parker, İngilizce yazılmış ve Birleşik Krallık ya da İrlanda’da yayımlanmış en iyi kurgu eserine verilen ve 50 bin sterlinlik ödülü bulunan Booker Ödülü 2025’in jürisine katıldı. 59 yaşındaki Parker, bu prestijli ödülün kazananını belirlemek için çalışacak.

Jüri, Parker’ın yanı sıra, 1993’te ödülü kazanan İrlandalı yazar Roddy Doyle, uzun listeye girmiş yazarlar Ayobami Adebayo ve Kiley Reid ile edebiyat eleştirmeni Chris Power’dan oluşuyor. Doyle, aynı zamanda jürinin başkanı olacak.

PARKER'IN EDEBİYATA OLAN TUTKUSU

Sarah Jessica Parker, sadece oyunculuğuyla değil, edebiyata olan tutkusu ve katkılarıyla da tanınıyor. Dört Altın Küre, üç Screen Actors Guild ve iki Emmy ödüllü oyuncu, birkaç yıldır kendi yayın markası SJP Lit aracılığıyla edebi eserler yayımlıyor. Ayrıca, Amerikan Kütüphane Derneği’nin Central Book Club platformunda onursal başkan olarak görev yapmış ve United for Libraries adlı hayır kurumunun yönetim kurulunda yer almıştır.

Gaby Wood, Booker Ödülü Vakfı’nın CEO’su, Parker’ın modern kurguyu uzun süredir tutkuyla desteklediğini belirterek, onunla kitap önerileri paylaşmaktan keyif aldığını söyledi.

JÜRİ BAŞKANININ YORUMU

Roddy Doyle, “40 yıldan fazla bir süredir roman yazıyor, düzenliyor ve okuyor olmaktan gelen bir tutkuyla, yılın en iyi romanlarını okumak için sabırsızlanıyorum,” dedi. Ayrıca, bu süreçte alışılmışın dışında olanı keşfetmekten ve paylaşılan dil olan İngilizcenin edebiyatta nasıl olağanüstü biçimlerde kullanıldığını incelemekten büyük heyecan duyduğunu ekledi.

2025 Booker Ödülü’nün uzun listesi Temmuz ayında, kısa listesi ise Eylül’de açıklanacak. Geçen yıl ödül, Samantha Harvey’nin astronotların dünyayı gözlemlediği "Orbital" adlı kitabına verilmişti. Bu, 2019’dan bu yana bir kadının kazandığı ilk Booker Ödülü olmuştu.

Sarah Jessica Parker’ın jüride yer alması ve Samantha Harvey’nin başarıları, edebiyat dünyasında kadınların artan etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor.