Şarampole uçan anne ve iki çocuğu yaralandı

Olay, D-140 karayolunun Batakköy Mahallesi Akbalık bölgesinde yaşandı. Öğrenilen bilgilere göre, Ş.Ö. tarafından kullanılan 34 JL 2494 plakalı Opel marka araç sürücünün yönetiminden çıktı. Kontrolünü kaybeden araç yol kenarına yuvarlandı. Kazaya tanık olan çevredekiler, olay yerine koşarak araçta mahsur kalan yaralılara yardım eli uzattı.

112 Acil'e yapılan ihbar üzerine bölgeye ambulans, itfaiye, jandarma ve polis birimleri yönlendirildi. Kazada araçta seyahat eden anne ve iki çocuğu yaralandı. Bölge sakinleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine intikal eden sağlık görevlilerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

Yol kenarına devrilen araç kurtarma aracı desteğiyle kaza yerinden uzaklaştırıldı. Jandarma ekip trafik güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede önlem aldı ve trafik düzenini kontrollü şekilde yönetti.

Yaralıların genel durumlarının stabil olduğu bildirildi.