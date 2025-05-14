Şarampole uçan otomobil yürekleri ağza getirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Düzce’de bir otomobil sürücüsü virajı alamayarak şarampole uçtu. Metrelerce yuvarlanan sürücü ve yanındaki yolcu, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Düzce'nin Orhangazi mahallesi Düzce Üniversite Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Düzce Üniversite Hastanesinden kent merkezi istikametine seyir halinde olan M. S. D. idaresinde ki 81 AEL 954 plakalı Kia marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında virajı alamayarak 50 metreden şarampole uçtu.

Trafik kazasını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü M.S.D. ve C.O. Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması ile bulunduğu yerden çıkarıldı. sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik kazasıyla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Şarampole uçan otomobil yürekleri ağza getirdi

Şarampole uçan otomobil yürekleri ağza getirdi

Şarampole uçan otomobil yürekleri ağza getirdi

Şarampole uçan otomobil yürekleri ağza getirdi

Şarampole uçan otomobil yürekleri ağza getirdi

Şarampole uçan otomobil yürekleri ağza getirdi

Şarampole uçan otomobil yürekleri ağza getirdi

Şarampole uçan otomobil yürekleri ağza getirdi

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