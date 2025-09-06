Şarampole yuvarlanan araçta 2 kişi hayatını kaybetti

Muğla’nın Milas ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlanan araç içinde sıkışın iki kişi yaşamını yitirdi.

Milas ilçesi Kıyıkışlacık Mahallesi 48 ABM 05 plakalı araz sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Ağaca çarparak duran araç içinde iki kişi sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerini bölgeye jandarma, ambulans ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası araç içinde sıkışan Ali Kıvanç ve Ozan Oğul isimli vatandaşların olay yerinde yaşamların yitirdiği ortaya çıktı. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan ve yaşamını yitiren iki kişiyi ara ç içinde çıkararak cenaze aracına teslim etti.