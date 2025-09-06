Şarampole yuvarlanan araçta 2 kişi hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şarampole yuvarlanan araçta 2 kişi hayatını kaybetti

Muğla’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Muğla’nın Milas ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlanan araç içinde sıkışın iki kişi yaşamını yitirdi.

Milas ilçesi Kıyıkışlacık Mahallesi 48 ABM 05 plakalı araz sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Ağaca çarparak duran araç içinde iki kişi sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerini bölgeye jandarma, ambulans ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası araç içinde sıkışan Ali Kıvanç ve Ozan Oğul isimli vatandaşların olay yerinde yaşamların yitirdiği ortaya çıktı. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan ve yaşamını yitiren iki kişiyi ara ç içinde çıkararak cenaze aracına teslim etti.

Son Haberler
Yapay zeka ile melodinin yeni ritmi! AI ile üretilen notalar
Yapay zeka ile melodinin yeni ritmi! AI ile üretilen notalar
Köye inen ayıyı kaçıran operasyonu
Köye inen ayıyı kaçıran operasyonu
Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı: Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı
Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı: Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı
Arda Güler'den İspanya'ya gözdağı!
Arda Güler'den İspanya'ya gözdağı!
Arama kurtarma derneklerine orman yangını eğitimi
Arama kurtarma derneklerine orman yangını eğitimi