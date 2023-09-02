Şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü

Çanakkale'de direksiyon kontrolünü kaybettiği kamyonetiyle şarampole yuvarlanan sürücü Metin Ergin (58), yaşamını yitirdi.

KAYNAK: DHA
Şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü

Kaza, saat 05.30 sıralarında Bayramiç ilçesi Evciler köyünde meydana geldi. Metin Ergin’in direksiyon kontrolünü yitirdiği 17 AP 139 plakalı kamyonet, 50 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

sarampole-yuvarlanan-kamyonetin-surucusu-oldu-5513-dhaphoto1.jpg

Sağlık görevlileri, sürücü Ergin'in, hayatını kaybettiğini belirledi. Metin Ergin'in cansız bedeni, jandarmanın incelemesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öne Çıkanlar
Yılmaz Özdil Melissa Vargas hakkında bir açıklama yaptı ortalık yıkıldı
Yılmaz Özdil Melissa Vargas hakkında bir açıklama yaptı ortalık yıkıldı
MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
Son Haberler
A Milli Takım’da antrenör değişikliği Spor
A Milli Takım’da antrenör değişikliği
Rus senatörden Erdoğan çıkışı. Seçimi kazandı Türkiye - Rusya ilişkileri kötüleşti Dünya
Rus senatörden Erdoğan çıkışı. Seçimi kazandı Türkiye - Rusya ilişkileri kötüleşti
Amasya'da fünyeyle patlatılan çantalar boş çıktı Yaşam
Amasya'da fünyeyle patlatılan çantalar boş çıktı
Fenerbahçe GAİN ile anlaştı Spor
Fenerbahçe GAİN ile anlaştı
Real Madrid'in Mbappe'yi almama nedeni belli oldu Spor
Real Madrid'in Mbappe'yi almama nedeni belli oldu
Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu Yaşam
Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu
Fenerbahçe Hakkari deplasmanına çıkıyor Spor
Fenerbahçe Hakkari deplasmanına çıkıyor