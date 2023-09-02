Şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü

Kaza, saat 05.30 sıralarında Bayramiç ilçesi Evciler köyünde meydana geldi. Metin Ergin’in direksiyon kontrolünü yitirdiği 17 AP 139 plakalı kamyonet, 50 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, sürücü Ergin'in, hayatını kaybettiğini belirledi. Metin Ergin'in cansız bedeni, jandarmanın incelemesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.