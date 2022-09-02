'Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'de' haberi ünlü gazeteciyi işinden etti. Saran Group'tan Kartal Yiğit kararı

Fenerbahçe’nin dün Cristiano Ronaldo ile anlaşmaya vardığı haberi geniş yankı uyandırdı. Haber dış basında da gündem olurken sosyal medyanın en çok konuşulan olayı oldu.

Yeniçağ'ın edindiği bilgiye göre, haberi yapan Ajansspor muhabiri Kartal Yiğit’in işine son verildi.

Haberin yayınlanmasının ardından gazeteci Yiğit’in Twitter hesabından kendisine gelen, “Haberi yapan abim koymuş duble rakısını, açmış Müzeyyen Senar'ı. Editöre bir telefon, yaz demiş a… k… Ronaldo geliyor.” tweetini retweet yapması da dün akşam en az haber kadar konuşulmuştu.