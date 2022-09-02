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  • 'Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'de' haberi ünlü gazeteciyi işinden etti. Saran Group'tan Kartal Yiğit kararı

'Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'de' haberi ünlü gazeteciyi işinden etti. Saran Group'tan Kartal Yiğit kararı

Ajansspor muhabiri ve Radyospor yorumcusu, Kartal Yiğit'in “Fenerbahçe, Cristiano Ronaldo ile anlaştı” haberinin ardından işine son verildiği öğrenildi

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 16:37
Son Güncelleme: 2 Eylül 2022 Cuma - 16:51
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Saran Group'tan Kartal Yiğit kararı. 'Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'de' haberi ünlü gazeteciyi işinden etti.

'Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'de' haberi ünlü gazeteciyi işinden etti. Saran Group'tan Kartal Yiğit kararı
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Fenerbahçe’nin dün Cristiano Ronaldo ile anlaşmaya vardığı haberi geniş yankı uyandırdı. Haber dış basında da gündem olurken sosyal medyanın en çok konuşulan olayı oldu.

Yeniçağ'ın edindiği bilgiye göre, haberi yapan Ajansspor muhabiri Kartal Yiğit’in işine son verildi.

Haberin yayınlanmasının ardından gazeteci Yiğit’in Twitter hesabından kendisine gelen, “Haberi yapan abim koymuş duble rakısını, açmış Müzeyyen Senar'ı. Editöre bir telefon, yaz demiş a… k… Ronaldo geliyor.” tweetini retweet yapması da dün akşam en az haber kadar konuşulmuştu.

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The İMAM.
2.09.2022 17:04
Hayaller Ronaldo, Gerçekler Micky.Batsuai...  
 
Abbas
2.09.2022 17:03
Bakın her konuda olduğu gibi, çözüm kendi çocuklarını yetiştirmek, bakın rahmetli S.Seba şampiyonluklar bu ülkenin çocukları ile sağladı, ama kendini hint kumaşı sanmayan dürüst çocuklarla  
 
Marko Paşa
2.09.2022 16:49
Arada sırada milleti uyandırmak için bu tür haberlere ihtiyaç var maksat eylence olsun yoksa ekonomi milleti tırlatacak  
 
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