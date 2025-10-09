Fenerbahçe'de 21 Eylül günü yapılan olağanüstü genel kurulda 12 bin 325 oy alan Sadettin Saran, kulübün 38. başkanı seçildi.

Sözcü Gazetesi'nden İrfan Yirmibeş'in haberine göre, Saran'ın başkanlığının onay süreci nedeniyle hukuki boşluk doğmaması için Ali Koç ve yönetimi Futbol AŞ'de devam etti.

ALİ KOÇ VE YÖNETİCİLER İSTİFA EDECEK

Futbol AŞ'de genel kurul yarın gerçekleşecek. Halen Futbol AŞ Başkanı olan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri istifa edecek.

Derneğin ardından Futbol AŞ’de de yeni başkan Sadettin Saran olacak. Böylece futbol takımındaki tüm yetkiler resmen Sadettin Saran ve yeni yönetime geçecek.

Başkan Saran'ın tüm yetkileri devraldıktan sonra futbol takımıyla ilgili önemli kararlar alacağı belirtiliyor.

Samandıra'ya neşter vuracak olan Saran, takıma zarar veren futbolcuları kadro dışı bırakacak.

Yönetim, teknik direktör Domenico Tedesco ile yola devam etmeyi düşünüyor ve devre arası planlaması da İtalyan antrenörle birlikte yapılıyor.

Yönetim, Tedesco’dan takımla ilgili rapor aldı. Kadro dışı kararları da bu rapora göre verilecek.