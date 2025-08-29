Saran'dan Ali Koç'a salvo! Şampiyonluk gondermesi

Kaynak: Haber Merkezi
Saran'dan Ali Koç'a salvo! Şampiyonluk gondermesi

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran çarpıcı açıklamalarda bulundu. Saran şampiyonluk vaadiyle mevcut başkan Ali Koç'a gönderme yaptı.

NOW TV'de yayınlanan Çalar Saat programına konuk olan Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe başkan adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de tüzük değişikliğine giderek uzun yıllar başkanlık koltuğunda oturulmasının önüne geçmeyi hedeflediğini söyleyen Sadettin Saran şampiyonluk vaadiyle de Ali Koç'a gönderme yaptı.

"ŞAMPİYON YAPAMAZSAM GÖREVDE KALMAM"

Saran, "Tüzükte değişikliğe gideceğiz. Takımı 3 sene şampiyon yapamayan başkan aday olamaz. Şampiyon yapan da 6 seneden fazla kalamaz. Ben şampiyon yapamazsam kalmayacağım. Bu takımı ben kurmadım diye bahanelere sığınmayacağım." şeklinde konuştu.

