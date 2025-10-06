Saran'dan Ankara turu

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ankara'ya giderek Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüştü.

Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda başkanı Sadettin Saran yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret etti.

Görüşmede konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe’nin olimpik ve paralimpik branşlara en fazla katkı sağlayan kulüp olduğunun altını çizerek yönetime teşekkür etti. Bakan Bak ayrıca, yeni dönemde Başkan Sadettin Saran'dan amatör branşlara verilen desteğin artırılarak sürdürülmesini istedi.

Ziyaretin ardından Sadettin Saran, Osman Aşkın Bak'a çerçevelettirilmiş imzalı Fenerbahçe forması hediye etti.

