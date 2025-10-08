AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Fenerbahçe ve Vakıfbank kadın voleybol takımları karşı karşıya geldi.

İlk iki seti kaybeden Fenerbahçe, müthiş bir dönüşe imza atarak maçı 3-2 kazandı ve kupanın sahibi oldu.

TRT Spor'da şampiyonluğu değerlendiren Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Burada sadece bir galibiyet yoktu, Fenerbahçelilerin inancı vardı. Başından sonuna kadar gurur duydum. Armanın hakkını fazlasıyla verdiler. Vakıfbank'ı da kutluyorum. Bugün dünyanın en iyi voleybolcuları buradaydı, çok güzel bir maç oldu. Muhteşem bir gece oldu. Biraz da şansımız da var. Beşinci set sendromunu da yendik, iyi oldu" dedi.

Başkanlığı döneminde ikinci kupanın gelmesini nasıl değerlendirdiği sorulan Saran, "Daha önceki yönetimi de tebrik etmek lazım. Onların da burada emeği var. Ama biz de şansımızla geldik. Güzel bir birliktelik var, bunu da devam ettireceğiz. Çok daha büyük başarıları beraber kutlayacağız inşallah" yanıtı verdi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerine dair soru üzerine Sadettin Saran, "Biz en yukarıyı hedefliyoruz, sonuna kadar da gideceğiz. Takımı gördünüz, ruhu gördünüz. Müthiş bir inanç var, sahaya da yansıdı" diye konuştu.

ALİ KOÇ'TAN TEBRİK MESAJI

Fenerbahçe'nin önceki dönem başkanı Ali Koç da yazılı açıklama ile voleybol takımını kutladı.

Taraftarlara da teşekkür eden Koç, "AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazanarak bizleri gururlandıran Fenerbahçe Medicana Kadın voleybol takımımızı, teknik heyetimizi ve başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Şampiyonluğumuz camiamıza hayırlı olsun. Desteğini her daim hissettiren Büyük Fenerbahçe Taraftarı'na sonsuz teşekkürler" dedi.