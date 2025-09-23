Saran’dan “sevgi dolu” mesaj

Fenerbahçe’miz; Saint Joseph Lisesi Türkçe öğretmeni Enver (Bey) Yetiker, eski mezunlardan Nuri zade Ziya (Songülen) Bey, Ayetullah Bey, Necip (Okaner) Bey ve Asaf (Beşpınar) Bey ile arkadaşları tarafından 1907 yılında kuruldu.

Fenerbahçe, ilk kez İstanbul Şampiyonu oldu. 28 Eylül 1912 tarihli “Şehbal” dergisinde “Şampiyon Fenerbahçe” kadrosunun fotoğrafı yayınlandı.

28 Mart 1913: Fenerbahçe’mizin, Üsküdar Mutasarrıflığı’na “tescil” başvurusunda bulunduğu haberi, Tanin gazetesinde yayınlandı ve kulüp Cemiyetler Kanunu’na istinaden tescil edilmiş oldu. (Benim 1969’da mesleğe başladığım gazete – OU)

Şehitlerimiz

11 Kasım 1915 Donanma dergisinde “Fenerbahçe Spor Kulübü’nün şehit yahut silah altında bulunan azası” başlıklı bir liste yayınlandı.

Büyük onurumuz

3 Mayıs 1918: Mustafa Kemal Paşa, Fenerbahçe Stadı’nda katıldığı İdman Bayramından sonra, Fenerbahçe’mizi ziyaret etti ve kulübün hatıra defterini imzaladı.

Başkanlarımız

1. Nurizade Ziya Songülen: 1907- 1908

2. Ayetullah Bey: 1908- 1909

3. Tevfik Haccar Taşçı: 1909- 1910

4. Hakkı Saffet Tarı: 1910

5. Galip Kulaksızoğlu: 1911

6. Osman Fuat Efendi (Onursal Başkan): 1911- 1913

7. Emirzade Arif: 1911- 1912

8. Mehmet Hulusi Bey (Genel Başkan): 1913- 1914

9. Dr. Hamit Hüsnü Kayacan: 1913- 1914

10. Sabri Toprak (Genel Başkan): 1915- 1934

11. Dr. Nazım Bey: 1915- 1916

12. İ. Refik A. Nuri Sekizinci: 1918- 1919

13. Ömer Faruk Efendi (Onursal Başkan): 1920- 1924

14. Şükrü Saracoğlu: 1934- 1950

15. Ali Muhittin Hacıbekir: 1950- 1952

16. Osman Kavrakoglu: 1952- 1953

17. Bedii Yazıcı: 1953- 1954

18. Osman Kavrakoğlu: 1954- 1955

19. Zeki Rıza Sporel: 1955- 1958

20. Agah Erozan: 1958- 1960

21. Medeni Berk: 1960

22. Hasan Kâmil Sporel: 1960- 1961

23. Razi Trak: 1961- 1962

24. Dr. İsmet Uluğ: 1962- 1966

25. Faruk Ilgaz: 1966- 1974

26. Emin Cankurtaran: 1974- 1976

27. Faruk Ilgaz: 1976- 1980

28. Razi Trak: 1980- 1981

29. Ali Şen: 1981- 1983

30. Faruk Ilgaz: 1983- 1984

31. Fikret Arıcan: 1984- 1986

32. Tahsin Kaya: 1986- 1989

33. Metin Aşık: 1989- 1993

34. Güven Sazak: 1993- 1994

35. Hasan Özaydın: 1994

36. Ali Şen: 1994- 1998

37. Aziz Yıldırım: 1998- 2018

38. Ali Y. Koç: 2018- 2025

39. Saadettin Saran: 2025-

Fenerbahçe’mizin 21 Eylül’de yapılan olağanüstü seçimli genel kurulunda 39. başkanımız olarak Sadettin Saran seçildi.

Saran ilk demecinde çok dikkat çekici bir cümle kurdu:

“Kimseye önyargımız yok. Biz iletişime önem vereceğiz. Karar mekanizmasına biraz daha dikkat edeceğiz. Takım kuruldu şu an ama birinci önceliğimiz ilişkileri daha iyi, biraz daha sevgi dolu yönetmek."

Tebrikler Saran Başkan. Fenerbahçe’mize de Türk sporuna da büyük katkı sağlayarak başarılara ulaşacağına inanıyorum.

108 yıllık asırlık çınar Fenerbahçe’miz; rakipleri ile, federasyonlar ile, devleti yönetenler ile üyeleri ile ve en önemlisi taraftarları ile başkanımızın dediği gibi, “sevgi dolu, daha iyi ilişkiler” kurmalı.

Fenerbahçe’mizin şanlı tarihinde kazandığı kupa sayıları şöyle:

Türkiye Şampiyonluğu- 28

Türkiye Futbol Şampiyonası- 3

Milli Küme- 6

Süper Lig- 19

Başbakanlık Kupası- 8

Atatürk Kupası- 2

İstanbul Ligi- 16

İstanbul Şilti- 4

General Harrington Kupası- 1

Donanma Kupası- 4

TSYD Kupası- 12

Türkiye Kupası- 7

Türkiye Süper Kupası- 9

Balkan Kupası- 1

Toplam Kupa Sayısı: 92

Fenerbahçeli; Gazi Mustafa Kemal Atatürk bakın sporculara ne diyor:

“Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.”

Önce Ata’mızın bu mesajını, sonra da Başkanımız Saran’ın; “Sevgi dolu” mesajını ilke edinin.

Tüm branşlardaki Fenerbahçeli sporcularımıza da 39. Başkanımız Sadettin Saran’a da yönetimindeki yol arkadaşlarına başarılar diliyorum,

Ve Ata’mızın şu sözünü de başkanımız Saran’ın görev süresince ilke edinmesi gerektiğini vurguluyorum:

“Zafer; ‘Zafer benimdir’ diyebilenindir.

Başarı ise ‘Başaracağım’ diye başlayarak sonunda ‘Başardım’ diyebilenindir.”