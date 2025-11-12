Domenico Tedesco ile üzerindeki kara bulutları dağıtıp Süper Lig ve Avrupa'da seri yakalayan Fenerbahçe'de gözler ara transfer döneminde yapılacak takviyelere çevrildi.

FENERBAHÇE FORVET TRANSFERİNDE DÜĞMEYE BASTI

Şampiyonluk mücadelesinin yeniden alevlenmesiyle birlikte sarı lacivertli ekip devre arasında özellikle forvet pozisyonunu güçlendirmek için düğmeye bastı.

LEWANDOWSKI TRANSFERİ İÇİN İLK GÖRÜŞME YAPILDI

Bu doğrultuda da uzun süredir Fenerbahçe'nin listesinde olan ve taraftarların hayallerini süsleyen Robert Lewandowski listenin ilk sırasında geliyor.

Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Polonyalı yıldız şimdiden seçeneklerini değerlendirmeye almaya başladı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Lewandowski'nin menajeriyle ilk teması sağlayarak bir görüşme gerçekleştirdi.

İRLANDALI GOLCÜ TROYY PARROTT DA LİSTEDE

37 yaşındaki tecrübeli golcünün maaş beklentisine göre hareket edecek olan Fenerbahçe yönetiminin alternatif olarak da AZ Alkmaar'da bu sezon çıktığı 14 maçta 13 gol, 2 asistlik performans sergileyen İrlandalı forvet Troy Parrott'u gündeminde tuttuğu gelen bilgiler arasında.

Lewandowski transferinden istenilen sonuç alınamazsa Fenerbahçe rotasını Hollanda'ya kıracak ve Tottenham altyapılı 23 yaşındaki forvet için girişimlerine başlayacak.