Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın eşi Latife El Durubi, İstanbul ziyaretleri kapsamında Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret etti.

Durubi’ye program boyunca TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AKP Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan eşlik etti.

Ziyarete dair görüntüler okulun sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Latife El Durubi, okulda akademik, teknolojik ve kültürel altyapıya ilişkin sunumları inceledi. Türkiye şampiyonu olarak ABD’de yarışmaya hak kazanan FRC robot takımıyla; TEKNOFEST’te finale kalan dron, sabit kanat uçak, robot projeleri ve Türkiye’nin tek kız takımı tarafından geliştirilen elektrikli otomobil çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Öğrencilerin tasarladığı ve ziyaretçilerde büyük ilgi uyandıran “Firuze” isimli elektrikli otomobil de Durubi’ye tanıtıldı.