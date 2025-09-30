Saran'ın Fenerbahçe başkanlığı önünde engel kalmadı

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'ın, bahis şirketi "Tuttur"un sahibi olmasının, başkanlığına engel olabileceği belirtiliyordu.
Hak mahrumiyeti cezası gelebileceği iddia edilirken, Saran şirketinin faaliyetlerini durdurmuştu.
Sports Digitale'den Tahir Kum'un haberine göre, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Şans Oyunları A.Ş’nin bayilik sözleşmesinin feshedildiğini resmi yazı ile Saran Holding’e bildirdi.
Başkan seçilmesinin ardından Tuttur şirketini kapatan Sadettin Saran, çalışanlara veda mesajı göndermişti.
Çalışanların holdingdeki diğer bölümlere kaydırılacağını belirten Saran, "Saran Holding'deki tüm görevlerimden ayrılırken Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini kardeşim Kenan Saran’a devrediyorum" demişti.