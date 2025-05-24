Sara’nın yerini vatandaşı dolduracak! Galatasaray Brezilyalı için pusuya yattı

Süper Lig’de üst üste üçüncü şampiyonluğunu kazanarak 5. yıldızı armasına takan Galatasaray artık Şampiyonlar Ligi’nde başarı elde edecek bir kadro kurmakta kararlı.

Avrupa kupalarında başarı elde etmek isteyen Galatasaray bu yönde kadro oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar transferde önceliğini Osimhen’i takımda tutmaya verirken diğer mevkiler içinde listesini belirliyor.

İskelet kadrosunu korumak isteyen Galatasaray, istenen teklifler gelmesi halinde Barış Alper Yılmaz ve Gabriel Sara’nın ayrılmasına izin verecek. Gabriel Sara için İngiliz ekipleri Norwich City ve Manchester City ilgi gösteriyor. Sarı-kırmızılılar 30 milyon Euro üzeri bir teklifte oyuncunun ayrılmasına izin vermeyi planlıyor.

JUVENTUS 51,5 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Galatasaray Sara’nın ayrılması halinde orta sahasını Juventus’ta forma giyen Brezilya Milli Takım oyuncusu Douglas Luiz’e emanet etmek istiyor. Geçen sezon 51,5 milyon Euro karşılığında transfer olduğu Juventus’a uyum sağlayamayan 27 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunu yaz döneminde takımdan ayrılmak istiyor. Juventus da verim alamadığı Luiz’i yaz döneminde elden çıkarmaya sıcak bakıyor.

Galatasaray bu transfer için şartları araştırmaya başlarken 20 milyon Euro ve bonuslar içeren bir teklifle İtalyan devinin kapısını çalmaya hazırlanacak.

Bu sezon Serie A’da 19 maçta 516 dakika süre alarak hayal kırıklığı yaşayan Douglas Luiz, 2023-2024 sezonunda Aston Villa forması ile 33 maçta 9 gol ve 5 asist üreterek Premier Lig’e damga vurmuştu.